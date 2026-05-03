自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~林靖堂》台北鼠患怎麼解？本土派整合版政策建議

台北市近日爆發嚴重鼠患，部分民眾住家甚至被老鼠入侵變「米奇妙妙屋」，還有民眾因染漢他病毒不治身亡。對此，筆者指出，真正有效的鼠患治理，不能只靠毒殺，要從源頭治理、風險控管、精準防治與資訊公開四個方向一起處理。
名家分享

名家分享

2026/05/03 18:00

◎ 林靖堂

筆者用AI整理了本土派政治人物針對台北鼠患的建議，提出5個應對方針。（取自貼文）筆者用AI整理了本土派政治人物針對台北鼠患的建議，提出5個應對方針。（取自貼文）

台北鼠患問題，不應被當成「看到老鼠就投藥」的單一事件。老鼠會大量出現，通常代表垃圾、廚餘、排水管線、老舊建物縫隙、清運制度與公共衛生管理之間，已經出現連鎖漏洞

因此，我用AI協助整理了本土派政治人物，包括沈伯洋等人最近的發言建議。真正有效的鼠患治理，不能只靠毒殺，要從源頭治理、風險控管、精準防治與資訊公開四個方向一起處理。

一、先做源頭治理：減少老鼠生存條件

鼠患的第一個關鍵，是食物來源。市場、夜市、商圈、餐飲密集區、公園周邊與垃圾集中點，若廚餘沒有密封、垃圾清運量能不足，老鼠就會有穩定食物來源。

市府應優先推動垃圾與廚餘密封管理，要求高風險熱區加強容器化、密閉化，並檢討垃圾車班次、清運時間與清潔人力配置。不是等市民通報才處理，要主動找出老鼠最容易聚集的地方。

二、盤點城市空間：處理水道、管線與建物縫隙

老鼠不只靠食物活著，也靠城市縫隙移動。地下水道、排水溝、老舊建物、施工區、拆遷區、市場後巷，都是老鼠藏身與繁殖的空間。

台北市應建立鼠患熱區地圖，整合1999通報、環保局稽查、里長反映與市場管理資料，找出高風險區域。接著盤點地下水道、建築縫隙、破損管線與垃圾死角，逐區修補，而不是只在表面投藥。

網友自製名為「雙北地減鼠」的網站，供民眾通報老鼠蹤跡。（網友提供）網友自製名為「雙北地減鼠」的網站，供民眾通報老鼠蹤跡。（網友提供）

三、採取精準防治：繁殖期要提前介入

鼠患治理不能只看眼前數量，更要看繁殖週期。若等老鼠大量出沒才處理，通常已經慢了一步。

市府應在繁殖高峰前，針對熱區進行預防性防治，包括環境清理、封堵通道、加強巡查、設置安全誘捕設備，並評估更精準的繁殖控制方式。治理目標不是短期讓畫面好看，而是降低老鼠族群持續擴張的條件。

四、投藥必須審慎：不能製造新的公衛風險

若需要投放鼠藥，市府必須公開藥物種類、投放位置、投放日期、警示標示與回收機制。公共空間不能粗放投藥，尤其要避免毛孩、孩童、野生動物誤食，也要注意吃到中毒老鼠的動物可能受到二次傷害。

防治鼠患不能變成另一種公共安全問題。市府要做的是精準管理，而不是用大量藥物掩蓋治理失靈。

公共空間不應亂投放老鼠藥，尤其要避免毛孩、孩童、野生動物誤食；圖為線形公園投放老鼠藥畫面。（林亮君提供）公共空間不應亂投放老鼠藥，尤其要避免毛孩、孩童、野生動物誤食；圖為線形公園投放老鼠藥畫面。（林亮君提供）

五、資訊公開：讓市民知道政府做了什麼

鼠患會引發恐慌，部分原因是市民不知道問題多嚴重，也不知道市府到底處理到哪裡。

台北市應定期公開鼠患熱區、處理進度、防治方式、投藥資訊與改善成效。讓市民知道哪裡正在處理、哪裡需要注意、哪些地方已經改善，才能降低不安，也能讓政府被檢驗。

五項整合建議

第一，建立台北市鼠患熱區地圖。

第二，市場、商圈與餐飲密集區優先推動垃圾密封。

第三，全面盤點地下水道、老舊建物與管線縫隙。

第四，繁殖期前主動採取精準防治。

第五，若投藥，必須公開種類、位置、日期與警示資訊。

結論

台北鼠患不是單純的環境髒亂問題，也同時是城市管理是否細緻、公共衛生是否周全、市府是否願意公開負責的問題。

真正的解方不是只靠毒殺，也要從垃圾、空間、繁殖與資訊公開一起處理。這才是現代城市面對鼠患時，應有的治理態度。

台北鼠患不只是環境髒亂的問題，同時也是城市管理是否細緻、公共衛生是否周全、市府是否願意公開負責的問題。（資料照）台北鼠患不只是環境髒亂的問題，同時也是城市管理是否細緻、公共衛生是否周全、市府是否願意公開負責的問題。（資料照）

（作者為聲量看政治主編）

本文經授權轉載自林靖堂臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書