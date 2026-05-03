名家分享~林靖堂》台北鼠患怎麼解？本土派整合版政策建議

台北市近日爆發嚴重鼠患，部分民眾住家甚至被老鼠入侵變「米奇妙妙屋」，還有民眾因染漢他病毒不治身亡。對此，筆者指出，真正有效的鼠患治理，不能只靠毒殺，要從源頭治理、風險控管、精準防治與資訊公開四個方向一起處理。

◎ 林靖堂

筆者用AI整理了本土派政治人物針對台北鼠患的建議，提出5個應對方針。（取自貼文）

台北鼠患問題，不應被當成「看到老鼠就投藥」的單一事件。老鼠會大量出現，通常代表垃圾、廚餘、排水管線、老舊建物縫隙、清運制度與公共衛生管理之間，已經出現連鎖漏洞。

因此，我用AI協助整理了本土派政治人物，包括沈伯洋等人最近的發言建議。真正有效的鼠患治理，不能只靠毒殺，要從源頭治理、風險控管、精準防治與資訊公開四個方向一起處理。

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一、先做源頭治理：減少老鼠生存條件

鼠患的第一個關鍵，是食物來源。市場、夜市、商圈、餐飲密集區、公園周邊與垃圾集中點，若廚餘沒有密封、垃圾清運量能不足，老鼠就會有穩定食物來源。

市府應優先推動垃圾與廚餘密封管理，要求高風險熱區加強容器化、密閉化，並檢討垃圾車班次、清運時間與清潔人力配置。不是等市民通報才處理，要主動找出老鼠最容易聚集的地方。

二、盤點城市空間：處理水道、管線與建物縫隙

老鼠不只靠食物活著，也靠城市縫隙移動。地下水道、排水溝、老舊建物、施工區、拆遷區、市場後巷，都是老鼠藏身與繁殖的空間。

台北市應建立鼠患熱區地圖，整合1999通報、環保局稽查、里長反映與市場管理資料，找出高風險區域。接著盤點地下水道、建築縫隙、破損管線與垃圾死角，逐區修補，而不是只在表面投藥。

網友自製名為「雙北地減鼠」的網站，供民眾通報老鼠蹤跡。（網友提供）

三、採取精準防治：繁殖期要提前介入

鼠患治理不能只看眼前數量，更要看繁殖週期。若等老鼠大量出沒才處理，通常已經慢了一步。

市府應在繁殖高峰前，針對熱區進行預防性防治，包括環境清理、封堵通道、加強巡查、設置安全誘捕設備，並評估更精準的繁殖控制方式。治理目標不是短期讓畫面好看，而是降低老鼠族群持續擴張的條件。

四、投藥必須審慎：不能製造新的公衛風險

若需要投放鼠藥，市府必須公開藥物種類、投放位置、投放日期、警示標示與回收機制。公共空間不能粗放投藥，尤其要避免毛孩、孩童、野生動物誤食，也要注意吃到中毒老鼠的動物可能受到二次傷害。

防治鼠患不能變成另一種公共安全問題。市府要做的是精準管理，而不是用大量藥物掩蓋治理失靈。

公共空間不應亂投放老鼠藥，尤其要避免毛孩、孩童、野生動物誤食；圖為線形公園投放老鼠藥畫面。（林亮君提供）

五、資訊公開：讓市民知道政府做了什麼

鼠患會引發恐慌，部分原因是市民不知道問題多嚴重，也不知道市府到底處理到哪裡。

台北市應定期公開鼠患熱區、處理進度、防治方式、投藥資訊與改善成效。讓市民知道哪裡正在處理、哪裡需要注意、哪些地方已經改善，才能降低不安，也能讓政府被檢驗。

五項整合建議

第一，建立台北市鼠患熱區地圖。

第二，市場、商圈與餐飲密集區優先推動垃圾密封。

第三，全面盤點地下水道、老舊建物與管線縫隙。

第四，繁殖期前主動採取精準防治。

第五，若投藥，必須公開種類、位置、日期與警示資訊。

結論

台北鼠患不是單純的環境髒亂問題，也同時是城市管理是否細緻、公共衛生是否周全、市府是否願意公開負責的問題。

真正的解方不是只靠毒殺，也要從垃圾、空間、繁殖與資訊公開一起處理。這才是現代城市面對鼠患時，應有的治理態度。

台北鼠患不只是環境髒亂的問題，同時也是城市管理是否細緻、公共衛生是否周全、市府是否願意公開負責的問題。（資料照）

（作者為聲量看政治主編）

本文經授權轉載自林靖堂臉書

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