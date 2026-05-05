自由開講》六天拆橋：當效率成為政治的遮羞布

◎ 劉哲廷

前台北市長柯文哲任內在2016年利用農曆春節期間拆除忠孝橋引道，將8天的工程縮短至6天完成。（資料照）

台北人記得那六天。記得「忠孝橋引道」是怎麼被拆掉的，也記得城市被一種近乎狂熱的效率感所佔據。

如今，這個還有影片讚頌的引道拆除工程再度被翻出檢視。問題從來不只是「有沒有貪污」，而是「為什麼這樣的決策能成立」。從「切割工法」到「破碎工法」，從三億到三千萬，這不只是數字的落差，而是風險評估、專業判斷與公共安全的整體轉向。當一個工程，從保守、安全、昂貴的方案，轉為便宜、快速、但可能危及古蹟與交通系統的做法，我們該問的，不只是誰得利，而是誰允許這種轉變發生？

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政治語言最擅長重新命名。風險，被稱為「彈性」；縮減，被稱為「效率」；質疑，則被歸類為「抹黑」。於是，一座橋的拆除，不再只是工程，而成為一場敘事競賽。誰能先定義這件事，誰就能佔據道德高地。

忠孝橋引道拆除工程被爆有施工工法與標案內容不符狀況，柯文哲可能圖利拆除廠商上億元。（資料照）

但真正令人不安的，並不是單一案件的可能弊端，而是當時這種「效率崇拜」如何在台灣政治文化中蔓延？當政績被壓縮成「幾天完成」、「多少節省」，我們其實已經默許了一種邏輯：只要結果夠亮眼，過程可以模糊。這種邏輯，才是最深層的腐蝕。

當調查重啟，部分支持者的第一反應不是要求釐清事實，而是質問「為什麼要查」。彷彿司法機關的存在，本身就是一種冒犯。這種心態，其實與他們過去批判的對象毫無二致；只是立場互換。但問題不意味著，任何調查都可以被預設為陰謀。否則，「偵查不公開」就會被轉化為「偵查不可以開始」，而法治，則淪為一種「選擇性信仰」。

我們或許該重新思考，為什麼一座橋的拆除，需要被包裝成一場奇蹟？這問題，比任何個案的有罪或無罪，更值得被凝視。因為真正被拆除的，從來不只是橋本身──當我們回望，那其實是一場對一位前首都市長所承載之「信任」的拆除工程。

媒體人李正皓在臉書發文指出，柯文哲的下一案很有可能是「由皇昌營造得標的忠孝橋引道拆除工程弊案」，表示已有重要關係人被廉政署約談。（取自李正皓臉書）

（作者為詩人，自由工作者）

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