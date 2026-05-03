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汪浩時間》不對稱外交，出奇制勝

總統賴清德成功訪問史瓦帝尼，是一場經典的「不對稱外交」實踐。他以「抵達後公開」的低可視度機動模式，搭乘史國專機並重組航線，成功讓中共的制度性封鎖淪為無效，打臉了北京「世界上不存在中華民國總統」的荒謬論述。
汪浩時間

汪浩時間

2026/05/03 12:30

◎ 汪浩

總統賴清德於5月2日抵達史瓦帝尼王國。（總統府提供）總統賴清德於5月2日抵達史瓦帝尼王國。（總統府提供）

賴清德總統成功抵達史瓦帝尼，不僅是一場邦交國的訪問，更是一次經典的「不對稱外交」實踐。

在中共無所不用其極，甚至透過施壓第三國撤回飛航許可、將國際秩序武器化的灰色地帶打壓下，賴總統展現了高度的戰略韌性與靈活手段。他以「抵達後公開」的低可視度機動模式，搭乘史國專機並重組航線，成功讓中共的制度性封鎖淪為無效，打臉了北京「世界上不存在中華民國總統」的荒謬論述

此次出訪的成功，象徵台灣已由外交「受制者」轉型為主動的「制於人者」。這不僅靠台灣自身的堅韌，更有賴於台美關係從象徵支持邁向操作協同。在美國與民主盟友的制度性支撐下，台灣證明了只要策略正確，威權的長臂管轄並非牢不可破。

這次「輕舟已過萬重山」的突破，向國際社會傳遞了清晰訊號：走向世界是台灣人的天賦權利，不容北京置喙。任何威脅與阻撓，都無法否定台灣作為主權國家的事實。

賴總統以務實行動化解危機，不僅贏得了尊嚴，更為台灣在極端高壓環境下，開創出一套可持續、高韌性的外交新模式。

對於總統賴清德成功訪問史瓦帝尼，中國外交部發言人郭嘉昆怒批，這是一場「偷渡式」外竄鬧劇。（歐新社檔案照）對於總統賴清德成功訪問史瓦帝尼，中國外交部發言人郭嘉昆怒批，這是一場「偷渡式」外竄鬧劇。（歐新社檔案照）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

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