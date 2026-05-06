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自由開講》C5ISR讓台灣武器 從「各自為戰」走向「即時協同」

2026/05/06 10:00

◎ 劉希文

1.25兆軍購預算裡，藍白至今仍拒絕批准C5ISR的預算，約740億近6%，質疑其「名目與內容不明」；但國防部明白指出，這不是可有可無的零件，而是攸關整體戰力運作的核心能力。

參謀總長梅家樹上將於2月11日在總統府記者會上說明C5ISR系統，指可大幅加速「擊殺網」的建置與運作效率。（資料照，取自總統府官方直播）參謀總長梅家樹上將於2月11日在總統府記者會上說明C5ISR系統，指可大幅加速「擊殺網」的建置與運作效率。（資料照，取自總統府官方直播）自波灣戰爭以來，美軍就證明將導航、通訊、偵察「封裝」在一起，戰力會整合出非線性的成長。

進入AI及網路戰以後，整體作戰系統講求即時反應，不能出現關鍵性的反應延遲。這套設備就像是作戰系統的大腦，指揮手腳。中共解放軍擁有類似的系統，叫「體系作戰」；但是美規C5ISR整合成熟度較高。因此，如果台灣沒有C5ISR，單憑著海馬士、飛彈等單項武器，作戰反應將太過遲緩，在摧毀對方之前可能就被摧毀！於是，C5ISR成了現代戰場上的必要設備。

1.25兆軍購預算有C5ISR的預算：IBCS（第七類，640億，佔5.12%）、以及AI輔助決策、網安系統（第五類，100億，0.8%），就是C5ISR架構的具體實作。IBCS+AI是一個控制系統，其結構是「封裝」著雷達、衛星、偵察訊號、以及對AI演算法、分散式演算晶片、通訊網路、不同世代武器轉接介面之連接，計算之後發出適切的射擊指令，給飛彈、海馬士（甚至M109A7）等發射武器。其功能是充當作戰系統的神經中樞，整合各裝備，使其能夠即時發現移動目標（飛彈、飛機、無人機、火箭發射車），即時追蹤，即時摧毀。

IBCS+AI的運作讓武器協作快速精準，遠勝於各自分散、層層傳令的遲緩聯繫！由於對岸擁有「體系作戰」，國軍必須避免單項武器反應遲緩被摧毀的風險；IBCS+AI能搶回戰場先機，即時攔截下每一個進犯攻擊的飛彈無人機，是逆勢轉勝摧毀對方的關鍵！

C5ISR系統像是作戰系統的大腦，圖為2025台北航太暨國防工業展，中科院展示強弓飛彈、發射架及射控雷達。（資料照，記者方賓照攝）C5ISR系統像是作戰系統的大腦，圖為2025台北航太暨國防工業展，中科院展示強弓飛彈、發射架及射控雷達。（資料照，記者方賓照攝） C5ISR不是武器清單的附加選項，而是讓台灣所有武器從「各自為戰」變成「即時協同」的關鍵能力：IBCS結合AI輔助決策，就是最具體的例子。1.25兆的重點，不在堆疊武器數量，而在補上讓武器真正形成戰力的神經中樞。

（作者為台中的大學哲學教授）

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