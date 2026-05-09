自由開講》軍援成為戰略語言：美國FY27預算下的台灣定位轉變

◎ 衛重華

近期，美國眾議院提出2027財政年度預算案，其中納入對台灣「不低於5億美元」的外國軍事融資（FMF）無償援助，並同步規劃貸款擔保機制，引發國內高度關注。部分輿論將其解讀為「繞過立法院審查」、「直接替台灣補齊國防缺口」，甚至視為對國內政治攻防的強力回應。然而，若從戰略與制度層面審視，此一政策並非單純的軍事施予，而是美國在印太安全架構中，重新定位台灣角色的重要訊號。

美印太安全架構中 台灣角色重新定位

美國聯邦眾議院撥款委員會公布2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案，內容包括在對外軍事融資計畫下，對台提供不少於5億美元的援助。圖為美國國會大廈。（中央社資料照） 首先，所謂無償軍事融資，其本質並非現金移轉，而是由美方預算支應，指定用於採購美國軍事裝備或服務。這代表台灣在短期內確實可減輕部分軍購財政壓力，但並未完全脫離自身預算體系。裝備接收後所需的後勤維保、人員訓練、作戰整合，仍需由我方國防資源長期支撐。換言之，這不是「免費戰力」，而是「前期由美方投入、後期由台灣承擔」的共同防衛模式，其核心仍是要求台灣強化自身作戰韌性。

其次，貸款擔保機制的設計，更具戰略深意。過去國內對軍購預算的爭議，常圍繞於財政負擔與民生排擠，而貸款擔保則大幅降低融資門檻，使台灣能以較低成本取得高價值軍備。這不僅壓縮了政治操作空間，也意味著美方不再僅以「是否購買」為重點，而是轉向「是否具備即時戰力」。從烏俄戰爭經驗可知，戰爭初期的戰備狀態，往往決定整體戰局走向，美國顯然已將此教訓內化為對台政策。

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再者，部分觀點認為，美國透過援助手段「交換」國際社會對台支持，甚至形容為「替台灣買朋友」。這樣的說法雖具某種現實基礎，但仍過於簡化。更精確的理解應是，台灣議題正逐步被納入美國整體對外援助與外交協調體系中，成為其全球戰略的一環。這並非單一交易，而是結構性的政策調整，反映出台灣在國際政治中的地位，已從區域議題上升為大國競爭的關鍵節點。

從更宏觀角度觀察，此一預算安排揭示了美國對印太安全的再設計。台灣不再只是被動接受保護的對象，而是被納入前沿防衛體系中的一環，需具備快速應變與持續作戰能力。這種轉變同時也意味著，台灣與美國之間的安全關係，正從傳統的「安全承諾」轉向「戰略綁定」。在這樣的架構下，台灣的國防發展不僅是自身存續問題，更直接牽動區域乃至全球戰略平衡。

限期完成戰力轉型 台灣提升嚇阻能力

美國聯邦眾議院撥款委員會先前公布2027財政年度國家安全、國務院及相關計畫撥款法案，其中針對台灣將提供5億美元的資金援助。美國聯邦眾議院撥款委員會4月29日宣布通過該撥款法案。示意圖。（資料照）因此，將此預算案簡化為「美國幫忙出錢」或「政治攻防勝負」，都忽略了其真正意涵。這筆軍援所傳達的訊息，是要求台灣在有限時間內完成戰力轉型，提升嚇阻能力，並在未來可能的衝突中，成為一個能夠即時運作的戰略節點。對台灣而言，關鍵不在於是否獲得援助，而在於能否有效轉化為實質戰力，並在國內政治、財政與社會認知之間，建立一套能長期支撐國防發展的共識。

最終必須面對的現實是，這項政策不是單純的援助，而是一種戰略訊號。它提醒台灣，國際環境已進入高度競逐與不確定的階段，安全不能寄託於外部力量，而必須建立在自身準備之上。當軍援成為語言，真正的問題就不再是「誰替你買單」，而是「你是否準備好承擔隨之而來的責任」。

（作者為軍人）

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