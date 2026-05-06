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自由開講》K型經濟要問責，別讓反美敘事替民怨開路

2026/05/06 09:30

◎ 不孝

社論以「四萬點」對照「四萬元」，確實點出亮眼數字背後的硬傷：股市、市值與人工智慧產業走高，不代表多數受薪者同步受益。政府若只拿總體成績自我肯定，卻說不清成長果實如何轉化為薪資、租稅與地方就業，當然該被追問。問題是，分配焦慮愈真，愈不能被拿去替預設結論鋪路。

自由開講》K型經濟要問責，別讓反美敘事替民怨開路台北股市4月27日盤中最高達40194.92點，指數首度攻上4萬點。（資料照）
K型經濟的核心，不是責備哪個外國，而是台灣內部如何分配成長。平均薪資與中位數的落差，初任薪資與房價物價的壓力，反映的是產業結構、勞動議價、教育訓練與區域發展失衡。若把這些難題收成「美國得利、台灣吃虧」的單線答案，低薪問題就被政治化，也被簡化成現成答案。

治理問題也要分層。加工用馬鈴薯檢疫是否說明清楚，當然能監督；高德地圖涉及資安疑慮，也必須要求政府說明限制依據、風險評測與民眾權益。但食安監督不等於反美證據，資安管制也不是封閉無能。把不同議題全塞進同一套答案，只會讓問責失焦。

反方也許會說，這只是提醒政府不要向美國讓步、不要對中國一概排斥。這種提醒並非全無必要；但國際經貿談判、食安標準、資安風險與薪資停滯，各有不同判準。若不分層處理，監督就會從問責退成選邊，最後只剩立場，沒有制度答案。

台灣該追問的是，人工智慧與半導體紅利如何擴散到非科技業；租稅能否回補教育、職訓與社會安全；地方產業能否創造較高附加價值的工作；服務業能否擺脫長期低薪競爭。這些改革比口號困難，卻才與多數受薪者的生活相連。

自由開講》K型經濟要問責，別讓反美敘事替民怨開路台灣該追問人工智慧與半導體紅利，如何擴散到非科技業。（彭博檔案照）
K型經濟要正視，政府也要受監督。但把分配正義拿去替反美敘事抬轎，形同借民怨替政治立場開路。好的公共論述，不該替不平等尋找方便的敵人；它該把薪資焦慮逼回制度改革、治理責任與可檢驗的政策選擇。

（作者為退休人士）

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