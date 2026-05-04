自由開講》又要普發現金？ 平議國民黨團「預算法81條之1」增訂案

◎ 羅承宗

報載，立法院中國國民黨黨團日前將「預算法增訂第八十一條之一條文草案」逕付二讀，交黨團協商。此提案稱「全年實徵淨額達到當年度預算編列數一一五％時，應優先弭平當年度歲入歲出之差短；如有賸餘，應辦理普發現金」等語，至於箇中理由，則係在於為「明確化政府超徵預算運用」、「以制度解決亂象」云云。

修法「普發現金」 恐釀財政亂象

立法院國民黨團由總召傅崐萁（左二）等黨鞭擔任提案人，提出「預算法增訂第81條之1條文草案」，主張稅收超徵普發現金。（資料照）就財政法學理而論，這個修法提案破綻百出，一旦貿然通過，本身就是釀成財政亂象的禍端。詳言之，首先就理財常識出發，已積欠的債務，後續既要付本也要還息。倘若全年實徵淨額有賸餘，當然要優先償債。動輒普發現金，坐視政府債務持續累積，豈有此理？

其次，何謂「稅收超徵」？提案也有所誤解。蓋預算者，乃「預予計算」之意。亦即國家就未來一年度運作所需的財政收支數額，事先予以估量計畫。然計畫不管如何精密，既然係對未來情勢的預估與先期反應，終究不免受限於人類預知將來能力的有限性，使得計畫與現實間恆存落差。反映在稅入部分，每會計年度的政府稅入預算，充其量就是前一年的預先估量，由於世事多變，景氣榮枯無人能料。因此實際歲入跟先前的預算推估產生「超徵」或「短收」情形，乃是正常現象，不會推導到「返還於民」結論。要之，所謂「超徵還民」主張，終究乃預算法上之無稽。

請繼續往下閱讀...

另外，從財政實務運作而言，只要在編列概算之際，政府刻意「高度樂觀預測」對下一個年度歲入金額預估，則所謂「超徵」狀態即很難發生。換言之，即使這個條文縱使通過，政府只要稍做操作，實則也將形同具文矣。

中央政府總預算案 還在立院卡關

文末，查預算法第五十一條前段規定，總預算案應於會計年度開始一個月前由立法院議決，並於會計年度開始十五日前由總統公布之。依法理最遲應於去年十一月由立法院議決完竣、十二月中旬由總統公布的的二○二六年度中央政府總預算案，拖延近五個月，迄今還在立法院卡關。將預算法當塑膠看的在野黨諸君，此刻還有臉談預算法修正？

今年度中央政府總預算案，於4月21日在立法院付委審查，行政院長卓榮泰表示，希望能速審、合理寬列總預算。（資料照）（作者為高科大科法所教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法