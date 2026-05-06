自由開講》退役軍人背離國家立場仍續領退俸 納稅人如何信服？

◎ 余夢蝶

退役軍人固然享有言論自由，然而當其發言已對敵對勢力之軍事能力形成背書，則其性質即不再是個人表述，而是涉及國家安全問題。海軍退役少校呂禮詩赴中參與軍事相關活動後，公開稱頌「解放軍準備好了」、「祖國強大代表台灣更安全」，此類論述不僅背離基本戰略現實，更已實質損及國家尊嚴與安全利益。

海軍退役少校、前艦長呂禮詩「媚中」言行不斷，他近日在中國參觀軍艦後聲稱：「看到解放軍在進步，看到這些先進裝備，不會腿軟，而是感覺祖國強大了，就代表台灣更安全！」（資料照，取自中共官媒） 呂禮詩所稱「解放軍準備好了」，若是指對台動武之準備，則何來「台灣更安全」之結論？此種前提與結論之間充滿矛盾之荒謬言論，已非單純失言，而是認知錯置，甚至意圖誤導台灣社會大眾。

進一步而言，此舉不僅是立場偏差，且已達武德淪喪之程度。曾任艦長、帶領官兵之人，對外發表有利於敵對軍事力量之評價，究竟如何面對仍在第一線承擔風險、捍衛國家安全的現役官兵？又如何對得起過去並肩作戰的袍澤？當相關言論被對岸媒體操作為「台灣退役軍官肯定解放軍」之敘事，其效果即已轉化為替敵方提供宣傳資源。網友以呂「背叛國家、傷害台灣兩千三百萬人民」加以譴責，並非無的放矢，而是對其「吃裡扒外」離譜行徑的憤怒指控！

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目前持續對台施加軍事壓力者，正是中華人民共和國及其武裝力量。在此脈絡下，對其軍力加以讚揚並宣稱有助台灣安全，無異是敵我不分，甚至是將共軍威脅合理化，此類言論不僅扭曲公共認知，更可能在關鍵時刻削弱整體防衛意志。

從法制面觀察，現行《兩岸人民關係條例》第九條之三及第九十一條，已針對「參與敵對勢力活動且有損國家尊嚴」設有停止或剝奪退休俸之機制，但其適用對象僅限於將官，致使校級軍官即便出現相同行為，亦無從規範。此一落差明顯是制度設計上出現疏漏，應儘速修法補強，畢竟國家不可能一方面要求軍人終身承擔忠誠義務，另一方面卻容許其在退役後公開為敵對軍事力量背書而不負任何責任。

對呂禮詩登共艦喊「祖國強大」，民進黨團將提案修正兩岸關係條例，將退役少校納入列管。圖為民進黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

退休俸之本質，並非無條件給付，當退役軍人之行為已明確違背義務，甚至產生削弱國家安全之實質效果，其受領退俸正當性即應受到重新檢視。納稅人的資源，不應用以支持背離國家立場之行為，若連最基本的忠誠底線都無法維持，則整體國家安全亦將在縱容中逐步流失！



（作者為法務人員）



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