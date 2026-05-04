自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「無國界記者組織」給台灣閱聽人的警訊

2026/05/04 10:00

◎ 姚孟昌

「無國界記者組織」（RSF）日前（4/30）發布《2026年各國新聞自由調查報告》，台灣排名為全球第28名，為亞洲第一；新聞自由度遠遠領先南韓（世界排名第47名）與日本（世界排名第62名）。自2024年以來台灣已連續三年位居全球排名三十名之內，這是非常了不起的成就，值得國人驕傲。反觀曾被譽為「亞太地區新聞自由燈塔」的香港，今年排名大幅滑落至140名。至於中國則長期墊底，今年與去年在列入評比的180個國家中名列178名，僅僅勝過北韓與厄立垂亞。

肯定台灣新聞自由 無國界記者組織發警示

RSF發布最新的各國新聞自由調查報告，台灣排名為全球第28名。（資料照，取自RSF）RSF發布最新的各國新聞自由調查報告，台灣排名為全球第28名。（資料照，取自RSF）「無國界記者組織」高度肯定台灣保障新聞自由的同時，也對國人發出警示該組織於4月23日公布調查報告-《從養生到政治：中國如何透過數位行銷滲透台灣生活內容粉絲專頁》，提醒國人必須對許多看似與政治無關的臉書粉絲專頁有所警覺。這些網頁將娛樂內容、假資訊與政治訊息混合使用，正在對閱聽人進行難以察覺的認知作戰。

該報告以臉書粉絲專頁「50+健康人生」為例，該專頁原本是為年長讀者推送健康養生建議，卻在2026年3月發布一篇長篇分析，指出德黑蘭無需在軍事上擊敗華盛頓，此與中國官媒敘事高度一致。又如在2024年總統大選期間，一些以健康、嗜好、勵志語錄為主題的粉絲專頁，不約而同地散播協同中國宣傳的政治訊息。大選過後，各個專頁又恢復推送與生活方式相關的內容，粉絲專頁「經典語錄」即為著例。其一貫手法是先在Facebook、Threads及X等平台經營以「非政治或軟性主題」的社群，待擴大觸及與影響力後，接著發布政治貼文影響公眾認知，週而復始。看似船過水無痕，卻已深刻地影響台灣民眾的認知。

小心社群媒體帳號 暗藏有親中民間企業操盤

無國界記者調查部主任弗洛傑（Arnaud Froger）在報告結論中嚴正地提醒台灣人民：「這些看似無害、無關政治的社群媒體生活帳號，實際上為與中國政府關係密切的民間企業操盤，必要時被迅速啟動，被當成影響與論的管道。相較於由國家機構主導的傳統宣傳行動，這類去中心化操作，以間歇而密集的方式植入意識形態資訊，更難察覺，也更難防範。」

Facebook粉絲專頁「50 Plus健康人生」曾發布貼文指出德黑蘭無需在軍事上擊敗華盛頓，此與中國官媒敘事高度一致。該貼文其後被刪除，圖片來源：王宏恩。（取自RSF）Facebook粉絲專頁「50 Plus健康人生」曾發布貼文指出德黑蘭無需在軍事上擊敗華盛頓，此與中國官媒敘事高度一致。該貼文其後被刪除，圖片來源：王宏恩。（取自RSF）曾幾何時，國人吸收資訊的管道已由正規媒體轉為社群媒介如臉書與LINE，許多人喜歡隨手轉傳短影音、保健文、時事短評、人生感言等，看似自娛娛人、無傷大雅，卻為日後的紊亂彼此認知、散播謠言、製造社會分裂與對立、破壞國家安全等留下破口。此時，「無國界記者組織」對國人的諍言，猶如暮鼓晨鐘；提醒國人須保守自己的眼耳、思維與心智，不讓自己被錯假訊息、煽動言論所影響，更不能淪為傳播這些訊息的幫凶。

國人唯有堅決捍衛人人均有取得可靠資訊的權利、守護新聞報導自由，才能維護台灣民主與國家獨立於不墜。

（作者為大學教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書