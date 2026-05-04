自由開講》「無國界記者組織」給台灣閱聽人的警訊

◎ 姚孟昌

「無國界記者組織」（RSF）日前（4/30）發布《2026年各國新聞自由調查報告》，台灣排名為全球第28名，為亞洲第一；新聞自由度遠遠領先南韓（世界排名第47名）與日本（世界排名第62名）。自2024年以來台灣已連續三年位居全球排名三十名之內，這是非常了不起的成就，值得國人驕傲。反觀曾被譽為「亞太地區新聞自由燈塔」的香港，今年排名大幅滑落至140名。至於中國則長期墊底，今年與去年在列入評比的180個國家中名列178名，僅僅勝過北韓與厄立垂亞。

肯定台灣新聞自由 無國界記者組織發警示

RSF發布最新的各國新聞自由調查報告，台灣排名為全球第28名。（資料照，取自RSF）「無國界記者組織」高度肯定台灣保障新聞自由的同時，也對國人發出警示。該組織於4月23日公布調查報告-《從養生到政治：中國如何透過數位行銷滲透台灣生活內容粉絲專頁》，提醒國人必須對許多看似與政治無關的臉書粉絲專頁有所警覺。這些網頁將娛樂內容、假資訊與政治訊息混合使用，正在對閱聽人進行難以察覺的認知作戰。

該報告以臉書粉絲專頁「50+健康人生」為例，該專頁原本是為年長讀者推送健康養生建議，卻在2026年3月發布一篇長篇分析，指出德黑蘭無需在軍事上擊敗華盛頓，此與中國官媒敘事高度一致。又如在2024年總統大選期間，一些以健康、嗜好、勵志語錄為主題的粉絲專頁，不約而同地散播協同中國宣傳的政治訊息。大選過後，各個專頁又恢復推送與生活方式相關的內容，粉絲專頁「經典語錄」即為著例。其一貫手法是先在Facebook、Threads及X等平台經營以「非政治或軟性主題」的社群，待擴大觸及與影響力後，接著發布政治貼文影響公眾認知，週而復始。看似船過水無痕，卻已深刻地影響台灣民眾的認知。

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小心社群媒體帳號 暗藏有親中民間企業操盤

無國界記者調查部主任弗洛傑（Arnaud Froger）在報告結論中嚴正地提醒台灣人民：「這些看似無害、無關政治的社群媒體生活帳號，實際上為與中國政府關係密切的民間企業操盤，必要時被迅速啟動，被當成影響與論的管道。相較於由國家機構主導的傳統宣傳行動，這類去中心化操作，以間歇而密集的方式植入意識形態資訊，更難察覺，也更難防範。」

Facebook粉絲專頁「50 Plus健康人生」曾發布貼文指出德黑蘭無需在軍事上擊敗華盛頓，此與中國官媒敘事高度一致。該貼文其後被刪除，圖片來源：王宏恩。（取自RSF）曾幾何時，國人吸收資訊的管道已由正規媒體轉為社群媒介如臉書與LINE，許多人喜歡隨手轉傳短影音、保健文、時事短評、人生感言等，看似自娛娛人、無傷大雅，卻為日後的紊亂彼此認知、散播謠言、製造社會分裂與對立、破壞國家安全等留下破口。此時，「無國界記者組織」對國人的諍言，猶如暮鼓晨鐘；提醒國人須保守自己的眼耳、思維與心智，不讓自己被錯假訊息、煽動言論所影響，更不能淪為傳播這些訊息的幫凶。

國人唯有堅決捍衛人人均有取得可靠資訊的權利、守護新聞報導自由，才能維護台灣民主與國家獨立於不墜。

（作者為大學教師）

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