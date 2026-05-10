自由開講》我把手機換成了日語 治好了我的語言焦慮症

◎ 叢玉

文字，作為資訊與文化的載體，與人類的歷史發展息息相關。從語言學性質來看，文字主要分為以英、法等國為代表的表音文字，以及以中文、日文為代表的表意文字。30年前，資訊時代的洪流初現端倪，日本、美國及「亞洲四小龍」在經濟浪潮中崛起 。在那時，許多日語詞彙開始融入中文，「羈絆」一詞便緊緊聯繫了兩國的文化。

30年後的今天，AI時代全面降臨，科技日新月異。面對新事物的湧現，以英語、法語為體系的表音文字，往往需要在原有詞根上增加詞綴來創造新詞 。而以中文為體系的表意文字，則憑藉其極高的資訊密度，在AI模型的演進過程中更勝一籌。求索科技（DeepSeek）的出現，便向世界演示了中文在AI推導上的新思路，展現了中文的無限可能 。但是，這一切又給我們的日常閱讀帶來了什麼呢 ？

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以中文為體系的表意文字，憑藉著極高的資訊密度，在AI模型的演進過程中更勝一籌。（美聯社檔案照）前段時間，「token」一詞被正式定譯為「詞元」，在國內引發了廣泛的討論 。有人認為翻譯不夠貼切，也有人乾脆拒絕接受這種譯法。確實，今天的中文語境早已受到互聯網和資訊時代的衝擊 。它從單一的表意文字、由甲骨文一步步演變而來的「純正」象形文字，漸漸變成了夾雜著「yyds」、「srds」等網路縮寫，以及「coffee」等外來詞、擬聲詞的混合文字。這種現象在手機系統和各類軟體的漢化中尤為明顯 。為了追求所謂的「中文化」，許多功能表和選項的翻譯不僅跟不上時代的發展，甚至給我造成了理解障礙 。

比如在嘗試使用AI時，突然冒出的「詞元」讓我一頭霧水；在網上流覽資訊時，一些本可以用英文原詞更簡潔、更直觀表達的概念被生硬地轉化為中文，導致我常常需要停下來思考，甚至去查閱資料後，才知道它的真實含義。於是，我把目光投向了日文。

日文深受中文影響，是東亞漢字文化圈的重要一環。相比之下，韓文如今已全面注音化，徹底轉變為表音文字，但結果卻顯得有些滑稽：他們出現了文化分層與階級分層，高位者能懂背後的漢字淵源，低位者不懂中文只能靠拼讀猜測，這甚至在某種程度上加劇了階級對立 。

而日文則巧妙地找到了平衡。雖然中文也曾嘗試過「二次簡化」，但因容易陷入類似韓文的怪圈而未能推行。日文在保留了中文象形文字骨架的同時，使用平假名和片假名，完美相容了表音文字的特性。我們可以直接利用片假名拼讀出外來語的讀音，這對於身處現代全球化浪潮中的我們而言，無疑是非常重要的。

筆者將手機系統切換成日文後，更方便適應潮流，找到多元化的語言本意，示意圖。（彭博檔案照）將手機系統切換成日文後，我不再受限於那些令人迷惑的生硬中文翻譯，反而在汲取新時代的資訊時，變得更加暢快與從容。日本是最先接收舶來文化的，平假名、片假名、漢字、英文混用，使用日語，等於擁抱潮流。手機換成日語，因為能更方便我們適應潮流，找到多元化的語言本意。

（作者為旅居美國華人）

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