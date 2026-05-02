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李忠憲的思考》奴隸與監工的命運：從軍購內鬥看台灣政治的緩兵之計

表面上看，這是一場國民黨內部的路線之爭：韓國瑜、趙少康忽然變成親美派？鄭麗文、季麟連才是反美派？但若仔細看，這種分類恐怕太天真。真正的問題不是誰親美、誰反美，而是這整場爭議是否只是另一種政治技術：先阻擋，後修正；先拖延，後包裝；先向基本盤交代，年底再向選民表演「負責任的在野黨」。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2026/05/02 21:00

◎ 李忠憲

國民黨內部因軍購特別條例再度爆出爭議。據報導，立法院長韓國瑜傳出支持「8000億版本」軍購方案，國民黨副主席季麟連則公開表示，若韓國瑜真的「賣黨求榮」，將建議開除黨籍。趙少康則批評季麟連破壞黨內團結，並認為「3800億＋N」與「8000億」版本差異並非不可協調。

表面上看，這是一場國民黨內部的路線之爭：韓國瑜、趙少康忽然變成親美派？鄭麗文、季麟連才是反美派？但若仔細看，這種分類恐怕太天真。真正的問題不是誰親美、誰反美，而是這整場爭議是否只是另一種政治技術：先阻擋，後修正；先拖延，後包裝；先向基本盤交代，年底再向選民表演「負責任的在野黨」。

國民黨副主席季麟連（右）近日公開表示，若韓國瑜真的「賣黨求榮」，將建議開除黨籍。（資料照）國民黨副主席季麟連（右）近日公開表示，若韓國瑜真的「賣黨求榮」，將建議開除黨籍。（資料照）更值得注意的是，這兩個版本都沒有把無人機作為核心。

這在今日戰爭型態中幾乎不可思議。烏克蘭戰場早已證明，無人機不是附屬品，而是現代戰爭中改變戰術、成本與心理壓力的關鍵武器。若軍購討論仍停留在金額、姿態與黨內鬥爭，而不是以戰場經驗檢驗台灣真正需要什麼，那麼這不是國防辯論，而是選舉前的安全感表演。

這讓人想起當年反紫光併購台灣半導體時，所謂「小額入股」、「策略合作」、「先試看看」等語言。那些話聽起來溫和、理性、務實，其實常常只是緩兵之計。真正的危險從來不會穿著危險的外衣出現，它通常穿著「技術討論」、「程序正義」、「財政審慎」的外衣，然後一步一步讓社會失去抵抗力。

政治上，最可怕的不是敵人，而是人們習慣替自己的退讓找理由。

當一個政黨面對中國威脅時，總是把國防問題轉化成黨內權力問題；當一個社會面對生存危機時，總是把自由問題轉化成價格問題；當人民面對威權壓迫時，總是幻想只要暫時服從，就能換來安全。這種心態，正是奴隸與監工共同的悲劇。

當年反紫光併購台灣半導體時，出現所謂「小額入股」、「策略合作」、「先試看看」等語言。（路透檔案照）當年反紫光併購台灣半導體時，出現所謂「小額入股」、「策略合作」、「先試看看」等語言。（路透檔案照）我曾經在波蘭羅茲參加研討會時，參觀羅茲猶太區博物館。那裡曾經住著超過二十萬名猶太人。羅茲猶太區由猶太人倫高斯基管理，他相信只要猶太人繼續替納粹生產戰時用品，就能換取生存。他把猶太區變成生產基地，從玩具到軍事設備都為納粹服務。他以為工作可以換來安全，以為順從可以延緩死亡，以為當監工比當奴隸更接近權力。

但納粹從來沒有打算讓他們活下去。所謂自治，不過是方便統治；所謂生產，不過是延後清除；所謂秩序，不過是死亡到來前的行政程序。倫高斯基甚至在1942年發表著名的「Give Me Your Children」演說，要求猶太父母交出孩子、老人與病人，宣稱這是為了拯救剩下的人。最後，他自己與家人也被送往奧斯維辛。

這段歷史殘酷地提醒我們：監工並不是自由人。監工只是奴隸制度中比較靠近鞭子的一群人。他們可能暫時分到較多食物、較好房間、較高地位，甚至以為自己掌握了命運；但在真正的支配者眼中，他們與其他奴隸沒有本質差別。等到利用價值消失，監工與奴隸會走向同一個終點。

倫高斯基與猶太小孩，圖片來源為美國大屠殺紀念博物館。（取自貼文）倫高斯基與猶太小孩，圖片來源為美國大屠殺紀念博物館。（取自貼文）台灣今日的問題，也正在於許多人並不真正嚮往自由。

他們嚮往的只是相對優勢：比鄰居過得好，比同學有面子，比同事安全，比別人更早知道風向。對這種人而言，自由太抽象，尊嚴太昂貴，獨立思考太孤獨；他們真正想要的不是擺脫奴役，而是在奴役體制中取得比較好的位置。

所以他們不怕失去自由，只怕自己不是監工。

這也是為什麼台灣政治中總有一群人對中國威脅輕描淡寫，對美國軍售斤斤計較，對國防預算百般挑剔，卻對滲透、統戰與認知作戰異常寬容。他們不是不知道危險，而是相信危險來臨時，自己會比別人更有機會活下來。這種想像正是威權最喜歡的心理結構：讓每個人都以為，只要自己夠聰明、夠務實、夠會看風向，就能在災難中保全自己。

但歷史一再證明，奴隸與監工最後常常有相同的命運。

因此，軍購爭議真正暴露的不是國民黨誰親美、誰反美，而是台灣社會是否仍有能力把國防問題當成生存問題，而不是選舉話術；是否能看穿「緩兵之計」背後的政治算計，而不是被金額版本牽著走；是否能理解自由不是免費的，而是必須在危險尚未全面降臨之前，就先付出判斷、代價與決心。

台灣政治中總有一群人對國防預算百般挑剔，卻對滲透、統戰與認知作戰異常寬容。（資料照）台灣政治中總有一群人對國防預算百般挑剔，卻對滲透、統戰與認知作戰異常寬容。（資料照）自由社會最大的敵人，往往不是外部帝國，而是內部那些不想自由、只想當監工的人。

（作者為資安學者，本文僅代表作者個人意見，與任教單位無關。）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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