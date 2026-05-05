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自由開講》軍中觀「八佰」爭議 從國家安全看資訊與認知戰管理

2026/05/05 10:30

◎ 陳裕翔

近期國軍單位播放「八佰」一事，引發國防部認定涉及統戰疑慮並對相關幹部進行懲處。事件之所以引起高度關注，在於該片內容描繪1937年淞滬會戰，表面上屬於抗日歷史題材，但在當前兩岸關係與資訊戰環境下，影視作品已不只是文化產品，更可能成為認知作戰的一環。歷史題材與當代政治脈絡交織，使得內容的詮釋方式、價值傳遞與情感引導，都需要以更嚴謹的標準檢視。

陸軍153旅有營長在軍中播放中國電影「八佰」，因此被處分2次申誡，國防部副部長徐斯儉4月30日在行政院會後記者會表示，「八佰」是中製電影，背後有統戰論述。（資料照）陸軍153旅有營長在軍中播放中國電影「八佰」，因此被處分2次申誡，國防部副部長徐斯儉4月30日在行政院會後記者會表示，「八佰」是中製電影，背後有統戰論述。（資料照）現代戰場早已延伸至資訊與認知領域。

透過影視與文化內容輸出特定價值觀，是常見的影響手段之一。即使涉及共同歷史記憶，不同版本的敘事仍可能帶出截然不同的理解方向。當這類內容進入軍事體系，其影響層面不僅限於個人觀感，也可能延伸至整體認知環境，因此需要納入風險評估與管理。

軍中教育的重要任務之一，是建立穩定且一致的國家認同與安全意識。官兵在面對外部資訊時，若缺乏清楚的判斷基準，容易受到多元訊息干擾。基於這樣的考量，對影視內容進行審慎篩選，屬於維持體系穩定運作的一部分。尤其在外部資訊高度滲透的環境中，管理標準自然會相對提高，以確保整體認知方向不產生偏移。

除了管理機制外，教育內容的設計同樣關鍵。面對多元資訊來源，提升判讀能力有助於建立更穩定的認知基礎。透過案例分析、歷史比較與敘事解讀訓練，可以讓官兵理解不同觀點之間的差異，並形成更成熟的判斷能力。這種能力將有助於在複雜環境中維持理性與穩定。

在制度層面，可進一步建立清楚的內容分類與使用指引。例如針對影視作品進行分級，區分可直接使用、需輔助說明或暫不適用的類型，並提供具體操作原則。當標準一致且透明，各單位在執行時會更有依據，也能降低認定差異所引發的爭議。

描述1937年淞滬會戰，國軍留守四行倉庫的電影《八佰》，即使涉及共同歷史記憶，不同版本的敘事仍可能帶出截然不同的理解方向。（資料照，取自微博）描述1937年淞滬會戰，國軍留守四行倉庫的電影《八佰》，即使涉及共同歷史記憶，不同版本的敘事仍可能帶出截然不同的理解方向。（資料照，取自微博）同時，強化內部溝通機制也相當重要。相關決策若能清楚說明其安全考量與背景脈絡，將有助於提升理解與接受度。當官兵能掌握政策背後的邏輯，制度運作將更為順暢，整體認知也會更穩定。

這起事件呈現出資訊時代下國家安全面臨的新型挑戰。

歷史、文化與政治之間的界線逐漸交錯，影視內容也可能產生超出娛樂範圍的影響。在這樣的環境中，透過制度設計、教育強化與資訊管理的整合，將有助於維持穩定的安全基礎，並提升面對外部影響時的整體韌性。

（作者為資訊業）

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