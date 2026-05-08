自由開講》跨越防禦孤島：國防採購特別條例是臺美日聯防的關鍵拼圖

◎ 顏瑞宏

美以聯軍發動「史詩怒火」（Epic Fury）行動，展示了當代戰爭的殘酷真理：在數位化且精準的「擊殺鏈」（Kill Chain）面前，靜態且缺乏整合的防禦體系毫無生存空間。臺灣面臨中共「反介入/區域拒止」的戰略威脅，若僅依賴過往的武器採購模式，恐將難以應對現代化的高頻衝突。

編傳統年度預算 難應對高速需求

因此，推動「國防採購特別條例」絕非單純的預算編列，而是將臺灣防衛能力與美日戰略體系深度鏈結的關鍵驅力與戰略加速器。

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國防部特別條例的完整規劃，包括「精準火砲」、「遠程精準打擊飛彈」、「無人載具及其反制系統」、「防空、反彈道及反裝甲飛彈」、「AI輔助與C5ISR系統」、「強化作戰持續量能相關裝備」、「台美共同研發及採購合作之裝備、系統」等七項。（資料照，取自國防部發言人臉書）

傳統年度預算往往受限於程序僵化，難以應對現代化技術迭代的高速需求。透過「國防採購特別條例」，政府得以跳脫框架，建立專注且穩定的資金，這筆預算的核心任務，在於購買「互操作性」（interoperability）。現階段美日印太防衛的關鍵，在於數據鏈的即時分享。我們必須透過特別條例的專款專用，加速採購並升級具備Link-16與Link-22標準的指管硬體，確保當日本與那國島或美軍偵察節點捕捉敵情時，臺灣的衡山指揮所能在毫秒級內獲取資訊，達成真正的「共同作戰圖像」（COP），甚至具備「A射B導」的聯戰能力。沒有特別條例帶來的財務支撐，這類高階系統整合往往因預算排擠而延宕，進而導致防禦出現斷層。

進一步來看，這項條例是整合「軍工供應鏈」的核心引擎。臺美日的同盟關係，不能只停留在呼口號階段，必須落實於實體防衛韌性的合作。透過特別條例的支持，臺灣能將高階半導體與精密機械實力，轉化為美日戰艦與戰機的「戰區維修中心」（MRO）。這不僅強化了臺灣在戰時的自我持續戰力，更讓臺灣成為第一島鏈上不可或缺的後勤補給與技術樞紐。當美日友盟在軍事與後勤上對臺灣產生戰略依賴，我們才真正具備了以小博大、拒敵於彼岸的嚇阻力量。

和平非理所當然 需強大軍事基礎

台美日的同盟關係須落實於實體防衛韌性的合作，圖為日本陸上自衛隊的90式戰車（前排）與美軍陸戰隊的LAV-25輕型裝甲車，在北海道聯合軍演。（路透檔案照）我們必須意識到，和平並非理所當然的贈禮，而是基於強大軍事基礎與緊密盟友關係的產物。防衛預算若零散規劃，易造成「有戰力、無鏈結」的孤島效應；而「國防採購特別條例」則是將所有戰略節點串聯起來的黏著劑。它能確保我們在推動國防基礎設施「去紅化」時，擁有足夠的資源與籌碼，將臺灣從被動防禦者，轉型為印太安全體系中積極的主動嚇阻者。支持此條例，不僅是為了建軍，更是確保臺灣在區域戰略博弈中，足以立於不敗之地的決勝關鍵。

（作者為政治學博士/兩岸觀察員）



編註︰國防特別條例草案卡關多時，國民黨團與民眾黨團5月8日共提版本，總金額「號稱」匡列新台幣7800億元。

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