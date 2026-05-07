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健康醫療網》沒有抽菸和家族史卻發現肺部結節！醫籲：定期檢查保護肺部健康

纖維化通常是肺部過去曾受感染或發炎後留下的疤痕，炭粒沉積則是空氣中的污染微粒被吸入肺部後堆積形成的結節。這兩類良性病灶之所以難以分辨，在於影像上與早期肺癌相似，因此即使經過多重評估，目前的醫學仍難以僅憑影像，準確區分良性或惡性。
健康醫療網

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2026/05/07 08:00

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若在追蹤期間出現變大或影像特徵改變，建議與醫師討論或進一步評估手術時機，通常會有機會在零期或第一期及早治療。（取自貼文）若在追蹤期間出現變大或影像特徵改變，建議與醫師討論或進一步評估手術時機，通常會有機會在零期或第一期及早治療。（取自貼文）許女士沒有抽菸習慣，也沒有肺癌家族史，卻在64歲健康檢查時，從低劑量電腦斷層（LDCT）檢查中發現1.2公分的肺部結節，之後持續在台北慈濟醫院胸腔內科吳智偉醫師門診追蹤。7年後，許女士71歲時，結節增大至1.4公分，因為擔憂，她與醫師討論後轉至胸腔外科手術，病理結果確診為第一期肺腺癌。

早期肺癌不需化療定期追踨　根據變化做後續處置

由於屬早期肺癌，術後不需化療，追蹤至今恢復良好，無併發症。對此，吳智偉醫師說明，許多肺部結節通常需要追蹤很長的時間，才會有些微變化（一年約長大0.1cm），臨床上會根據變化的型態進一步評斷處置方式。

肺部小結節檢查　三分之二為惡性腫瘤

隨著LDCT篩檢日益普及，越來越多民眾在健康檢查或就醫過程中發現肺部小結節，也讓「到底要不要立刻開刀」成為門診中常見疑問。有鑑於篩檢發現的小型肺結節在診斷與後續處置上仍有不少挑戰，吳智偉醫師回溯分析台北慈濟醫院2013年至2018年間共6,997名LDCT篩檢者資料，並追蹤至2023年，探討篩檢發現之肺腫瘤的生長模式、病理診斷、診斷時程及電腦斷層導引切片的準確性。研究成果於今年1月獲國際期刊《International Journal of Medical Sciences》刊登。研究結果顯示，接受手術或切片的腫瘤中，約有三分之二為惡性腫瘤，並以肺腺癌最為常見；而其餘三分之一的良性病理發現則是以纖維化和炭粒沉積最常見。吳智偉醫師說明，纖維化通常是肺部過去曾受感染或發炎後留下的疤痕，炭粒沉積則是空氣中的污染微粒被吸入肺部後堆積形成的結節。（取自貼文）吳智偉醫師說明，纖維化通常是肺部過去曾受感染或發炎後留下的疤痕，炭粒沉積則是空氣中的污染微粒被吸入肺部後堆積形成的結節。（取自貼文）

發生肺部結節不必恐慌　有可能是這兩類良性疤痕

吳智偉醫師說明，纖維化通常是肺部過去曾受感染或發炎後留下的疤痕，炭粒沉積則是空氣中的污染微粒被吸入肺部後堆積形成的結節。這兩類良性病灶之所以難以分辨，在於影像上與早期肺癌相似，因此即使經過多重評估，目前的醫學仍難以僅憑影像，準確區分良性或惡性。此外，約有13%的良性腫瘤，在追蹤的過程中以新發生的病灶（de novo）的形式被發現，讓影像的初期判斷更加艱難。

有結節不代表一定要動刀　定期追蹤是保護肺部成功關鍵

極早期的結節因為太小，無法經由穿刺切片確認屬性。吳智偉醫師提醒，發現肺結節不必過度恐慌，也不代表一定要立刻動刀，目前國內外的共識是以大小0.8公分作為最基礎的判斷準則，在困難判讀的情況下，建議須定期追蹤。若在追蹤期間出現變大或影像特徵改變，建議與醫師討論或進一步評估手術時機，通常會有機會在零期或第一期及早治療。肺癌若能早期發現，五年存活率超過九成，因此若檢查發現肺結節，應依醫囑規律回診追蹤，才是保護肺部健康的關鍵。

本文授權轉載自健康醫療網／記者黃奕寧報導沒有抽菸和家族史卻發現肺部結節！醫籲：定期檢查保護肺部健康

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