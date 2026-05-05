自由開講》新北教甄「歷史科」爭議 不能只虛應故事

◎ 廖明輝

新北市115學年度高中教師甄選「歷史科」試題再次引發爭議。從今年歷史科題本可見筆試依然僅有40題選擇題，每題2.5分，題型結構單一，分數波動卻極大；在高風險甄選中，一題錯誤就可能改變錄取順位，更不宜容許命題品質粗疏，把教師甄選降格為冷知識競賽。對一場攸關教師任用、考生生涯與學生受教品質的高風險考試而言，如此命題設計顯然難以令人相信能有效區分真正具備歷史教學素養的應試者。

更嚴重的是40題選擇題在統計上本就不利於形成穩定鑑別。只要1、2題出現敘述模糊、答案爭議或命題瑕疵，再加上題型單一、缺乏層次，考試結果很容易受到運氣、猜題與零碎記憶影響，而不是反映考生是否能站上高中講台。教師甄試目的不是找出最會背百科全書的人，而是選出能理解課綱精神、掌握教材脈絡、帶領學生思辨歷史的人。

請繼續往下閱讀...

新北市115學年度高中教師甄選歷史科試題再次引發爭議，題型結構單一，分數波動卻極大。示意圖。（新北市教育局提供）細看題目內容，許多試題仍停留在人名、地名、國名與孤立知識的辨識。例如史達林出生地、長州五傑成員、明治橋戰後更名、路易斯安那是爲了紀念哪位法國國王、托洛斯基在蘇維埃政權的職務等，固然都可歸入歷史知識，卻未必能鑑別一位高中歷史教師是否具備史料判讀、因果分析、課程設計與引導討論能力。歷史教師不是行動百科全書，更不是冷知識答題機；他必須能帶領學生理解民主化、殖民主義、帝國擴張、族群互動與轉型正義背後的複雜脈絡。若教甄筆試只把專業縮成40題單選題，便等於把教師專業貶低為記憶競賽。

過去新北高中教甄歷史科已曾因40題選擇題鑑別度不足引發陳情。

「報導者觀測站」曾在兩年前報導「建請教育局改善新北高中教甄歷史科試題內容，提升鑑別度以保障考生權益」，文章指出考生反映共有8題有疑義，最後2題不計分、4題修正答案；新北市府也回覆將改採選擇題、簡答題、申論題等多元題型，並依12年國教課綱與教學現場需求命題，加強審題與逐級檢核。這項承諾並未真正落實，在今年仍然以40題選擇題虛應故事，這已不是偶發疏失，而是治理失信。教師甄試的公平，不能只靠考後疑義救濟。考生繳交報名費，奔波於各縣市應試，承受代理年資、職缺不穩與高度競爭壓力，最基本期待就是題目可靠、標準明確、鑑別有效。尤其歷史科本應最重視證據、脈絡與公共理性，若甄選歷史教師的考題本身都禁不起檢驗，又如何期待未來教師在課堂上教學生辨識真偽、尊重事實？

新北市115學年度高中教師甄選歷史科試題，仍停留在人名、地名、國名與孤立知識的辨識。例如路易斯安那是爲了紀念哪位法國國王等記憶競賽。圖為美國路易斯安那州紐奧良。（資料照）新北市教育局應把教甄命題視為教育品質治理，而非行政例行作業。

未來歷史科筆試應避免拼貼式冷知識與模糊敘述。同時，命題與審題應建立雙盲審查、外部複審與考後試題分析機制。教育的尊嚴，從選才開始。教甄不是為了淘汰考生而存在，而是為了替學生找到真正能教、會想、敢問、懂得尊重史實與公共價值的教師。新北市若要廣納優秀人才，就不能讓教師甄試淪為低鑑別度、低信任度的虛應故事式考試。改革試題品質，既是保障考生，也是守住下一代歷史教育的底線。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法