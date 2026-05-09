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自由開講》台灣人期待和平 但不認同國共會談可以帶來和平

2026/05/09 11:30

◎ 陳啟濃

台灣大多數民眾傾向支持兩岸多交流有助於消除彼此敵意，但卻不認同「鄭習會」對「避免戰爭」與「維護台灣利益」有幫助。（美聯社檔案照）台灣大多數民眾傾向支持兩岸多交流有助於消除彼此敵意，但卻不認同「鄭習會」對「避免戰爭」與「維護台灣利益」有幫助。（美聯社檔案照）美麗島電子報做的民調顯示，台灣大多數民眾傾向支持兩岸多交流有助於消除彼此敵意，但卻不認同「鄭習會」對「避免戰爭」與「維護台灣利益」有幫助。這個民調透露出台灣人民期待和平，但卻不相信依靠國共兩黨能帶來和平，雖然期待交流能夠消除彼此的敵意，但不認同國民黨「降低國格」的交流。那是因為現在的中國是由中共專制統治，對台灣不懷好意，一心想要併吞台灣，隨時有可能發動戰爭，破壞兩岸人民安定和平的生活。

雖然鄭麗文帶領的國民黨一直跟台灣人民宣示，藉著交流才能消除彼此的敵意，但卻不敢誠實的說出，只有中共對台灣的敵意，從來台灣對中國沒有敵意。中共是兩岸和平的破壞者，甚至是世界和平的破壞者，已經成為自由民主國家共同的心聲。

中國的經濟繁榮，卻沒有帶來中國人可以享受的自由民主生活，中共把政權抓得更牢，習近平一人掌控國家機器。（美聯社檔案照）中國的經濟繁榮，卻沒有帶來中國人可以享受的自由民主生活，中共把政權抓得更牢，習近平一人掌控國家機器。（美聯社檔案照）中國的經濟繁榮，卻沒有帶來中國人可以享受的自由民主生活，中共把政權抓得更牢，習近平一人掌控國家機器，任何挑戰他的人或意見都不容許存在。現在美國施展經濟圍堵的方式，要來殲滅中共的政治勢力，正是要藉此恢復美國的國力，以及承擔起維護世界和平的責任。

台灣其實不存在所謂的「親中」、「親美」的爭議，而是要選擇是要「站在維護台灣國家地位與安全的自由民主陣營」，或是「心甘情願淪為中共併吞台灣的政治工具」。這樣的立場正是美麗島電子報的民調，所要呈現出的台灣人民的共同意願。

（作者為政治評論員）

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