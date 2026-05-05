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自由開講》呂禮詩與「那中國人」的對比

2026/05/05 09:00

◎ 王至劭

國民黨主席鄭麗文率團訪中，到南京中山陵向國父孫中山謁陵，許多中國民眾在現場集結（中共安排），高喊「祖國統一」，鄭麗文也點頭揮手致意，行程即將結束時，一名帶有中國口音的男子突然對鄭麗文喊「下架民進黨」，卻遭維安人員掐著脖子驅離現場。這句話是符合中共口味的，但不在其劇本內，這樣也不行喔！可見中共的民主素養。這種罪名叫做「妄議政治」，長久存在於中國傳統。

自由開講》呂禮詩與「那中國人」的對比鄭麗文日前前往赴中山陵時，一名男子突喊「下架民進黨」，被鎖喉架離。（圖取自三立新聞網）

4月23日是解放軍海軍成立77週年紀念日‌，中國多地舉辦「艦艇開放日」活動，台灣海軍前少校呂禮詩前往參觀「烏魯木齊艦」和「濰坊艦」，接受中媒訪問時激動強調：「看到解放軍在進步，了解祖國的實力在那裡，不是說站在祖國的面前，看到這些裝備就一定要腿軟，不是這個意思，因為我們兩岸是一家人，祖國的強大也代表台灣的安全。」還吹噓「解放軍的海軍準備好了！」完全一副中共代理人的樣子。

影片曝光後，引起輿論撻伐，網友氣憤直呼：「這樣不是叛國什麼才是叛國？」、「台灣還要供養他嗎？」、「拜託政府拿出魄力，刪他中華民國身份。」、「繳回、撤銷他的終身俸！」、「請國防部火速取消呂禮詩的退休金和一切禮遇」、「這種人讓他回來幹什麼？」。

鑑於校級退役軍官配合中共統戰無法可管，陸委會去年提出兩岸人民關係條例修法草案，擴大曾任特定職務人員範圍，不得出席中共黨政軍慶典、活動有妨害國家尊嚴行為，並增訂不得出席中共黨政軍舉辦的「倡議消滅或矮化我國家主權之活動」。

退役海軍少校呂禮詩前往參觀「烏魯木齊艦」和「濰坊艦」，吹噓「解放軍的海軍準備好了！」完全一副中共代理人的樣子。（資料照）退役海軍少校呂禮詩前往參觀「烏魯木齊艦」和「濰坊艦」，吹噓「解放軍的海軍準備好了！」完全一副中共代理人的樣子。（資料照）台灣和中國的對恃從1949年兩蔣撤退台灣一直持續到現在，沒有大改變，這畢竟是個事實。以前是老蔣很想反攻大陸，把自己的理念推行到大陸去；而現在的情況是，台灣很怕中國打過來，摧毀我們的生命、財產，民主、自由等生活方式，呂禮詩這種人深深傷害台灣人民的感情，危害我們的生命、財產安全，助紂為虐、為虎作倀。

這個世界上只有中國對台灣的領土有野心，「祖國的強大也代表台灣的安全」，這是什麼邏輯？兇惡匪徒強大，我們家就安全？這說得通嗎？這種敗類對台灣各個層面的傷害實在太大了，教壞「囡仔大小」，希望國家拿出鐵腕手段，不要養這種敗類蓄意來傷害台灣，否則買再多武器都沒有用。

（作者為台聯政策顧問、台灣教授協會會員）

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