自由開講》許連景為何婉拒領取普發現金1萬元之理由？

◎ 許連景

2025年7月立法院三讀通過發放全民每人1萬元現金，此政策在適法性與法理上引發社會廣大討論，尤其是有違憲之虞的重大問題？值得大家在領1萬元，必須同時重視是否領到不該得之利益？及中華民國是否有加速被中共消滅，早日統一之嚴肅課題？

「普發現金1萬元」是由在野黨立委主導，而非行政院主動編列，侵害行政院的預算編製權，這不是違憲什麼是違憲？（資料照）一、普發現金1萬元有違憲之虞

依據憲法第70條規定：「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」。本次「普發現金1萬元」是由在野黨立委主導，而非行政院主動編列，侵害行政院的預算編製權，似不只是違憲增加支出？更是民意機關只要人多，即可強行自己編預算，這不是違憲什麼是違憲？

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二、有毀憲亂政之虞

本案是否違憲制度上原本就有救濟之方式，但由於在野為多數，一不做二不休，乃同時發動憲法訴訟法修正案引發的爭議與大法官人事未能補足，在野者似有意造成憲法法庭處於一種長期癱瘓的狀態，因此在野黨就可以為所欲為，為其政治目的通過恐有違憲之虞的法案，以制肘行政機關之施政，即為社會批判其有毀憲亂政之虞？這可謂是中華民國憲政史上最大之憲政災難，如不能早日研討解決之道，一家無大人（憲法法庭被癱瘓），這個家很快會潰散，何況我們近來正面臨部分政治人物及中共，共同強調要加速推進統一，今日不問是非領1萬元充滿喜悅？明日可能亡國，無家可歸而欲哭無淚？大家能視若無睹，如被極權之中共統一，對得起自己子孫嗎？

今日不問是非領1萬元充滿喜悅？明日可能亡國，大家能視若無睹嗎？（資料照）三、基於以上之認知乃於網站貼文與好友分享

日行一善-許連景為何婉拒領取普發現金1萬元？

1、時間過得真快，天天樂在工作中，已過了4月30日了。

2、看到新聞報導，方知普發現金4月30日是最後一天。

3、因為認為民意機關如可違法編預算，民主制度會大亂。

4、因此基於民主之權力分立原則，我當時就決定不會領取。

5、但聽說會強迫入帳戶，事實上是否如此我也不知道？

7、所以近日會請助理幫忙查詢是否有強迫入帳？

8、依法則任何人有權拒絶接受認為不該得的任何利益。

9、因此強迫入帳似有所不妥及恐依法無據之問題？

8、如果真的有撥入帳，我會即捐桃園市政府社會局。

9、這不是標新立異，只是要誠實信守原則的自我要求而已。

（作者為第一地政士公會創會長）

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