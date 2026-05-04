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自由開講》13.69趴經濟成長率 是0.28趴鄭麗文的照妖鏡

2026/05/04 08:00

◎ 花小龍

去年鄭麗文以六萬多的超低票數當選了中國國民黨主席。換算台灣2327萬總人口，民意僅有0.28趴。四月，她「挾著」0.28趴民意，跟一個0趴民意的習主席，在牆內大談兩岸統一與惠台政策，笑翻宇宙人。

國民黨主席鄭麗文擁有0.28趴民意，跟一個0趴民意的習主席，在牆內大談兩岸統一與惠台政策，笑翻宇宙人。（美聯社檔案照）國民黨主席鄭麗文擁有0.28趴民意，跟一個0趴民意的習主席，在牆內大談兩岸統一與惠台政策，笑翻宇宙人。（美聯社檔案照）

台灣經濟正彎道超車 披靡全球

主計處公布第一季經濟成長率達13.69%，創39年新高。這意味著台灣有910萬年輕人，沒有見過這樣經濟高速飛漲的狀態，這受惠於台灣10年來的「政策正確」。台灣GDP爆發，引發韓國、西班牙等經濟大國集體焦慮，西班牙媒體預測，台灣到2031年GDP就可達到5.6萬美元。不僅如此，商業週刊專題報導「台灣最大財富移轉潮，大繼承潮爆發效應」。2024年台灣的遺產總額達1.3兆元，超越冰島一整年的GDP！每三間房就有一間是繼承而來。台灣的青壯世代，正開始接收長輩打拚留給後代的珍貴遺產，真正落實了「有土斯有財」。

當私產變黨產

台灣自有住宅率超過90%，是華人社會唯一人民擁有房屋及土地產權的憲政國家，憲法保障私人財產，地契永久且可代代繼承。反觀港澳及中國全境，每一寸土地都屬於「中華人民共和國」所有，私人地契只是「租約」。所以不論是農民還是房產大亨，地主都是共產黨。而0.28趴鄭麗文推動的統一，台灣的土地產權將自動納入黨國，房子只剩地上權不再有地權。這是共產黨控制人民的主要手段，無論是一國幾制，這個沒有談判的空間。700多萬港人2047年都將面臨房屋土地租約到期的困境。

大繼承潮實質上是繼承主權

目前台灣青壯世代，正處於大繼承潮的最前線，他們準備接下的不僅是長輩辛苦的血汗，更是台灣這塊土地的「實質主權」。四月，0.28趴的鄭麗文，帶著及姓啥名誰都不知的一群「路人甲阿公」們，試圖偷天換日竊取你我的產權，鞠躬哈腰地雙手奉給貪婪的共產黨。這麼大筆的無本淨利，讓共產黨可以不必冒著進犯台灣失敗引發中國解體的風險，當然多多益善，管她0.28趴，就連阿貓阿狗來不也都照單全收。

台灣人繼續創造13.69趴新經濟奇蹟的同時，守護這塊讓台灣人真正能「有土斯有財」的自由土地，是台灣永續繁榮的根基。圖為基隆港。（資料照）台灣人繼續創造13.69趴新經濟奇蹟的同時，守護這塊讓台灣人真正能「有土斯有財」的自由土地，是台灣永續繁榮的根基。圖為基隆港。（資料照）

守護家產 拒絕政治詐騙

這是一場跨世代的「財產保衛戰」。當青壯年正準備接手長輩留下的資產財富，且台灣人繼續創造13.69趴新經濟奇蹟的同時，無疑是0.28趴的鄭麗文與政治掮客「路人甲阿公」們的照妖鏡。台灣人不但不能躺平，更要揭穿這場以統一為假議題的政治詐騙術。用手中實質的主權與產權，守護這塊讓台灣人真正能「有土斯有財」的自由土地，讓大繼承潮承接的不只是財富，更是台灣永續繁榮的根基。

（作者為文字工作者）

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