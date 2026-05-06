自由開講》管理失能的35年：台灣為何淪為「移工逃逸天堂」？

◎ 黃杲傑

中華民國自民國80年正式開放引進製造業外籍勞工，至今已走過35個年頭。這段期間，政府享受著廉價勞動力帶來的經濟紅利，卻在管理職責上交出了一張令人心寒的「不及格」成績單。當法治淪為口號，台灣正步步走向失控。

一、 法治防線全面失守：國庫竟為違法者買單？

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早年的《就業服務法》設有嚴格的健康篩檢門檻，凡患有法定傳染病或懷孕者，基於社會安全與防疫原則必須原機遣返。然而，這道守護公眾衛生的防線如今已被撤除。

更荒謬的現象正在發生：

消極遣返：針對非法逃逸移工，政府缺乏強硬處置。

全民買單：當逃逸移工自稱「沒錢」回國時，政府竟然動用公帑為其購買機票。

當逃逸移工自稱「沒錢」回國時，政府竟然動用公帑為其購買機票，目前已導致國庫虧空數億元。示意圖。（資料照）

這種「凡事好商量」的姑息態度，已導致國庫虧空數億元，無異於變相鼓勵非法行為：「違法沒關係，國家還送你回家」。

二、 畸形的懲罰機制：移工追求高薪，雇主卻要坐牢？

現行制度下，雇主與移工的權益呈現極度扭曲的「不對等」：

雇主申訴無門： 面對移工偷竊、吸毒、毆打病患或惡意破壞生產線時，雇主往往缺乏立即解約或更換名額的彈性，只能任人宰割。

懲罰受害者：這是全世界最奇特的邏輯——當移工為了高薪惡意逃逸時，政府第一時間不是追緝違法者，而是凍結雇主的聘僱權（看護工1個月、產業工3個月）。

這造成了一個荒謬現狀：外勞違法違約，受罰的卻是守法的雇主。

三、 十萬黑工大軍：社會公平正義的崩解

目前台灣逃逸移工已逼近10萬大關，形成了一個龐大的地下社會。這不僅是管理問題，更是國安危機：

地下經濟：黑工不需繳稅，薪資甚至比合法移工高出2-3倍，嚴重擾亂勞動市場。

醫療寄生：冒用健保卡的現象叢生，嚴重侵蝕台灣珍貴的醫療資源。

執法失焦：政府長期缺乏嚇阻力，對非法工作場所消極查緝，甚至將收容業務外包給立場偏頗的團體，被質疑存在圖利與資源錯置。

四、 被遺忘的本勞權益：制度性的集體歧視

政府在高度關注移工福利的同時，卻對本土勞工與業者的生存困境視而不見：

仲介服務費20年未漲：合法仲介提供24小時待命服務，收費卻停留在20年前。在物價翻倍、移工薪資調升3倍的背景下，這是在變相壓榨本國服務業勞工。

當移工惡意逃逸時，政府第一時間不是追緝違法者，而是凍結雇主的聘僱權，看護工1個月、產業工3個月。示意圖。（資料照）

福利標準雙標：法律強制雇主必須為移工提供膳宿，但本國勞工卻得自行負擔食宿。這種「厚外薄內」的制度，正不斷撕裂社會感情。

結語：別讓「逃逸天堂」毀掉台灣的未來

「逃逸天堂」不應是台灣的代名詞。管理不等於壓迫，而是法治社會的基本底線。

如果政府持續採取消極、逃避、甚至討好特定團體的態度，毀掉的不僅是產業競爭力，更是人民對政府治理的最後一絲信任。

請問政府：針對這10萬逃逸黑工，你們到底何時才要拿出血性，撕掉這個恥辱的標籤？

（作者為中華民國就業服務商業同業公會全國聯合會榮譽理事長）

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