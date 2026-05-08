自由開講》牽強還是必要？國籍法撐起國安防線

◎ 高元智

在修憲門檻極高、短期難以回應兩岸現實的制度限制下，法律體系勢必承擔起過渡性防衛功能。當中選會新任主委游盈隆指出以《國籍法》處理中配參政權「牽強」時，行政院長卓榮泰回應「牽強但必須為之」，是避免國家承擔風險的唯一選擇。

中選會主委游盈隆表示，以《國籍法》處理中配參政權「牽強」。行政院長卓榮泰回應表示，牽強但必須為之，是避免國家承擔風險的唯一選擇。圖為游盈隆。（資料照）

若制度設計能使中國籍配偶免於受中國《國家安全法》、《國家情報法》與《反間諜法》之脅迫，避免其在台灣公職義務與中國法律之間陷入衝突，《國籍法》的法律要求或許被稱為「牽強」，但此種牽強，本質上是為避免個人被敵對勢力脅迫違法與國家遭滲透的必要防線。若法律門檻能確保民選公職人員僅對中華民國負忠誠義務，避免制度內產生雙重效忠甚至利益衝突，即便被質疑為「牽強」，也應是民主制度不可退讓的基本底線。

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進一步而言，若規範能防止國家認同與法律地位遭中共滲透，確保台灣人民的政治身分不被中國法律實質吸納，將此視為「牽強」，反而是對國家主體性風險的低估。此種牽強，不是過度延伸，而是對現實威脅的精準回應。若透過《國籍法》的制度安排，具體區分台灣與中國之主權、選舉制度與法律義務上的根本差異，即便形式上被批評為體系混用的「牽強」，亦是維繫憲政秩序的必要手段，而非法律瑕疵。

若法律門檻能確保民選公職人員對中華民國負忠誠義務，避免產生雙重效忠衝突，即便被質疑為「牽強」，也是民主制度不可退讓的基本底線。圖為李貞秀。（資料照）

有論者主張，兩岸關係特殊，應以更高位階規範處理中配參政問題。然而，此種論點忽略一個關鍵：在尚未修憲之前，國家仍須運作。此時，《國籍法》與《兩岸人民關係條例》的交錯適用，即使被指為「牽強」，也屬在既有法制內進行風險控管的正當選擇。

綜上，在修憲緩不濟急的現實下，運用既有法律維持最低防線，是目前最佳選項。此時所謂的「牽強」，本質上不是瑕疵，而是在制度上被迫承擔的責任。若連這樣的牽強都選擇退讓，真正失守的，將是國家面對風險時的防衛底線！

（作者為法務人員）

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