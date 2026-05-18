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自由開講》主權不容數位侵蝕：論「法治韌性」在認知戰中的角色

2026/05/18 17:00

◎ 汪品陯

從「地圖標註」看數位時代的主權挑戰

近期圍繞地圖平台標註臺灣的爭議，引發社會對數位工具如何影響主權認知的討論。當日常使用的導航與資訊服務逐漸成為生活基礎設施，其呈現方式不僅是技術選擇，更可能在潛移默化中形塑使用者對空間與政治現實的理解。與此同時，政府針對退役人員赴對岸參與相關活動所引發的規範問題，也正研議修法因應。這些看似不同的事件，其實都指向同一個課題：在數位化與灰色地帶互動加劇的環境下，臺灣如何透過制度維持清晰的法治邊界。

中國導航App「高德地圖」近期在台灣引發資安爭議、社會興起對數位工具如何影響主權認知的討論。（資料照）中國導航App「高德地圖」近期在台灣引發資安爭議、社會興起對數位工具如何影響主權認知的討論。（資料照） 法律調整的核心：在於補強制度而非限縮自由

針對退役人員相關行為的規範檢討，其目的在於回應現行制度中可能出現的模糊地帶，這亦符合多數民主國家在面對灰色地帶挑戰時，透過法律明確界定國安紅線的治理趨勢。相關修法若能建立明確標準，並兼顧比例原則與程序正義，將有助於在保障個人權利的同時，降低國家安全被利用於政治操作的風險。在當前情勢下，法律的功能不只是約束，更是確保國家尊嚴與社會秩序的重要防衛基礎。

面對「經貿與交流工具化」的制度回應

近年來，兩岸在觀光與經貿交流上的互動，亦出現被賦予特定政策訊號的情況。當觀光與經貿被納入政策工具運用時，臺灣更需要透過制度設計，降低單一來源依賴所帶來的戰略風險。包括分散國際觀光客源、強化產業自主韌性，以及建立透明可預期的政策環境，都是減少外部變數衝擊、維持國家定力的重要方向。這種以制度為基礎的能力累積，才是應對各類「以商逼政」手段最實質的護城河。

結語：以法治穩定主權的日常邊界

針對退役人員相關行為的規範檢討，民進黨立委沈伯洋4月30日出席記者會呼籲在野黨好好審國安法案，加重處罰共諜。（資料照）針對退役人員相關行為的規範檢討，民進黨立委沈伯洋4月30日出席記者會呼籲在野黨好好審國安法案，加重處罰共諜。（資料照） 在數位與認知交織的時代，主權的維護已不僅限於傳統安全領域的巡弋，更體現在制度與日常規範的完整性之中。無論是資訊呈現方式的監控，或是對特定行為的法律界定，其核心都在於維持一套清晰且一致的治理架構。當制度能夠穩定運作、社會對規範具備共識，臺灣在面對各類外部挑戰時，才能在開放與安全之間取得更穩健的平衡，守住那道無形卻最關鍵的主權邊界。

（作者為大學生）

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