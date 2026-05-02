自由開講》卸責的擋箭牌：戳破雲林縣府的滅農大戲

◎ 廖郁賢

面對台美貿易協定所帶來的市場挑戰，真正挺農民的表現，絕對不是帶頭製造恐慌、高喊「滅農」，而是挽起袖子開始做事，讓雲林的農業體質變得更強韌！

廉價的政治操作，是農業進步的絆腳石。

面對台美貿易協定所帶來的市場挑戰，雲林縣府應嘎挽起袖子開始做事，讓雲林的農業體質變得更強韌。圖為雲林花生。（資料照）

遺憾的是，在面對國際貿易局勢變動的第一時間，我們的雲林縣長與在地立委，選擇的不是安定民心、提出縣府層級的產業升級對策，而是直接在媒體與基層大喊「防線全沒了」、「這根本是滅農」。說穿了，這就是在製造恐慌，刻意將危機無限放大，把所有責任推給中央政府；等到未來中央撥下輔導金與農業升級預算時，再順水推舟地把這些資源當作自己「努力爭取」的政績，用來分配與鞏固地方的政治利益網絡。

請繼續往下閱讀...

這種把農業面臨的嚴肅挑戰，當作自身政治提款機的手段，不僅對基層農民沒有任何實質幫助，更是讓雲林農業無法大步向前的最大絆腳石。

我們不需要情緒勒索，我們需要用事實與解方說話。以雲林最重要的經濟作物「花生」為例，台灣花生的競爭優勢是無可取代的！美國進口的花生多半是去殼的加工品或大宗原物料，而我們在地生產的土豆，主打的是「新鮮帶殼」、「泥土芬芳」的絕佳口感，為什麼不用「台灣優勢」迎戰國際？

相比飄洋過海的進口農產，在地生產具備絕對的「低碳足跡」，這才是我們迎戰國際市場的王牌，作為雲林農業大縣的張家縣長，不知道雲林有低碳足跡的綠色優勢嗎？面對市場開放，縣府應當做的是落實「花生濕莢交易」制度以保障農民收益，全面建立「自動化乾燥中心」，並用明確的碳足跡標章與產銷履歷打出市場差異化。

在此，我要嚴肅反問張縣長：既然您也心知肚明，雲林在地農產品牌是農民們頂著日曬雨淋、拚了老命才熬出來的驕傲，那麼請問這幾年來，雲林縣府針對花生產業的「加工設備升級」與「冷鏈物流系統」，到底投入了多少實質的地方預算？

雲林農民絕對不會輸，但請從雲林縣府擔起責任，停止恐慌。圖為雲林縣府。（資料照）

還是每次只要一遇到市場挑戰與極端氣候，縣府團隊就只會雙手一攤，對外喊話要求中央「提高轉作金」或「全額收購」？一個只會把責任外包的地方政府，如何帶領農民轉型升級？

雲林農民不怕競爭，怕的是怠惰卸責的政府！走在斗六、林內、莿桐的農田間，我們看到太多農民具備著精湛的栽培技術與迎戰時代的決心。他們不怕競爭，但他們迫切需要的是一個有遠見、能幫在地農產品建立強大體質、帶領大家打贏「國際盃」的雲林縣政府；而不是一個遇到問題就怠惰卸責、只會利用農民焦慮來換取選票的政治集團。

台灣的農產品絕對不會輸，雲林的農民更是不畏戰。但我們絕對不能輸在一個只會噴政治口水、怠惰卸責的地方政府手裡。雲林農業要贏，請從縣府擔起責任、停止恐慌操作開始！

（作者為前雲林縣議員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法