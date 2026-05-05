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自由開講》量身訂做的選罷法修法？民眾黨正為高虹安拆除「參選地雷」

2026/05/05 10:00

◎ 沈芷安

立法院內政委員會近日審查《公職人員選舉罷免法》修正草案，朝野對於排除「受緩刑宣告者」參選限制雖已有初步共識，民眾黨卻仍強烈主張，應將「易刑處分者」也納入例外。民眾黨表面上披著人權保障與比例原則的外衣，實則是為高虹安誣告案三審若定讞後，可能透過易服社會勞動執行刑罰、進而影響參選資格的問題預先拆彈。

《公職人員選舉罷免法》修正草案審查，民眾黨仍強烈主張，應將「易刑處分者」也納入例外。實則是為高虹安誣告案三審若定讞後，可能透過易服社會勞動執行刑罰、影響參選資格的問題預先拆彈。圖為高虹安。（資料照）《公職人員選舉罷免法》修正草案審查，民眾黨仍強烈主張，應將「易刑處分者」也納入例外。實則是為高虹安誣告案三審若定讞後，可能透過易服社會勞動執行刑罰、影響參選資格的問題預先拆彈。圖為高虹安。（資料照）

依據現行《選罷法》第26條第9款，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行或執行未畢者，不得登記為候選人。然而，民眾黨立委堅持將「易刑處分者，不在此限」寫入條文，然而，民眾黨立委堅持將「易刑處分者，不在此限」寫入條文，等於是把這道原本可能阻擋高虹安參選的法律門檻，直接改成例外通道。

以高虹安涉誣告案為例，若未來三審定讞判刑六月，即便獲准以「社會勞動」替代入監，在法律本質上仍屬「刑罰執行未畢」。若依現行法，高虹安在登記參選截止前尚未完成社會勞動，將不具備候選人登記資格。

即便高虹安先順利完成登記參選，若在選舉期間誣告罪三審定讞，仍可能依《選罷法》第29條第1項第2款遭撤銷候選人登記。民眾黨此時急著修法，說穿了，就是要把這道可能擋住高虹安重返選舉戰場的法律紅線，提前拆除。

若按民眾黨版修法通過，台灣恐將出現荒謬景象：一名刑罰尚未履行完畢的人，竟可能一邊服刑、一邊參選，一邊向選民伸手要票，最後還要求人民將公權力交到他手上。當候選人連對國家的刑罰義務都尚未履行完畢，卻急著爭取人民授權，這不僅是對民主制度的諷刺，更是對守法選民的公然冒犯。

民眾黨平時高喊「反黑、反貪、最高道德標準」，在面對自家人的參選資格問題時，卻能如此「靈活」的將嚴肅的法律修成符合自家明星需求的「合身西裝」，民眾黨應公開向社會說明。圖為民眾黨黨部。（資料照）民眾黨平時高喊「反黑、反貪、最高道德標準」，在面對自家人的參選資格問題時，卻能如此「靈活」的將嚴肅的法律修成符合自家明星需求的「合身西裝」，民眾黨應公開向社會說明。圖為民眾黨黨部。（資料照）

民眾黨平時高喊「反黑、反貪、最高道德標準」，對他黨政敵極盡嚴苛；但在面對自家人的參選資格問題時，卻能如此「靈活」地扭曲法律原則，將嚴肅的法律修成符合自家明星需求的「合身西裝」。公職人員不是一般職業，候選人爭取的是人民的授權與信任，而非個人政治生命的延續。

民主政治不能為了一個人修改門檻，《選罷法》更不應淪為特定政黨的「法律工具箱」。民眾黨應公開向社會說明：這份對「刑罰尚未執行完畢者」的格外寬容，究竟是制度修補，還是為了保住高虹安一人政治生命的量身修法？

（作者為法案助理）

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