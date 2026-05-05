美台觀測站》軍購卡關 國民黨內鬨？

現在中國國民黨內部分成兩派，一派以韓國瑜、徐巧芯等人的提案為主，認為要把軍購案砍到八千億（拿掉台灣之盾、防禦系統、無人機產業的條文、砍掉大多數委購和商購的部份），一派以黨主席鄭麗文和黨鞭傅崐萁為首，主張只通過目前美國已經宣布軍購的3800億，其他的用+N代過。兩派吵架算是內閧嗎？

◎ US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站



是這樣也不是這樣。

關於軍購案，現在中國國民黨內部分成兩派，一派以韓國瑜、徐巧芯等人的提案為主，認為要把軍購案砍到八千億（拿掉台灣之盾、防禦系統、無人機產業的條文、砍掉大多數委購和商購的部份），一派以黨主席鄭麗文和黨鞭傅崐萁為首，主張只通過目前美國已經宣布軍購的3800億，其他的用+N代過。兩派吵架算是內閧嗎？

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國民黨主席鄭麗文和黨鞭傅崐萁為首，主張只通過目前美國已經宣布軍購的3800億，其他的用+N代過。圖為鄭麗文。（資料照）

同樣都是弱化台灣，只是一個提案弱化三分之一，一個提案弱化三分之二，後者罵前者，讓人滿頭問號。



4月29日國民黨團召開會議討論，而國民黨副主席季麟連在中常會上面開砲，堅持認定只有3800億的版本可以討論，「不相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍」。話說得好重，但是是由弱化三分之二版的人去罵弱化三分之一版的人太過於貼近民進黨和美國？？

其實砍到3800億的版本的內容矛盾重重，根本也無法執行的，不想支持應該要直說。這些人可以不要再演了嗎

國民黨因軍購案爆發路線之爭，無論砍至八千億或三千八百億，都背離台美共識，削弱台灣防衛能力，也違背國際軍購慣例，損及台美互信，向國際釋出錯誤訊號。（取自貼文）

國民黨這些人以前打著反共的大旗，現在則是努力幫忙中國弱化台灣。季麟連以前當過海軍陸戰隊司令、二級上將，現在對黨內開砲，只因為韓國瑜傾向支持8000億版本。這些人到底是怎麼了呢？



我們先前已經報導過很多次了，目前「八年1.25兆」的軍購案是台灣和美國共同討論出來的內容，所有的項目都已經跟立委們報告很多次，美國政府方面也由AIT和國務院多次表達希望通過全面的版本，美國國會議員也有多位直接表達，路透社等國際大媒體的關切也都非常一致。

任何一個不是1.25兆方案、或者拿掉任何一個主要部份的方案，都是在跟美國過不去，也都是在削弱台灣的國防。



尤其是，到目前為止，我們沒有聽到在野黨有任何說法，去針對他們要砍掉的品項。例如，為什麼要砍掉無人機產業鏈？為什麼不給中科院資源去做出強弓中程飛彈？國民黨的人們就是一直不斷講說這會有弊案。



然後，現在國民黨的說法主要在於，只有美國提出發價書的軍購才能夠進到立院討論，還很「大方」表示說只要有發價書就一定會審查。



不是，我們先前也有講過，發價書的意思是美國政府的審查作業都已經完成（都是由台灣提出的需求），然後發價書有點像是報價單，台灣這邊拿來給立院做「預算」的審查，一通過美國那邊馬上就啟動生產。如果以後審查程序都完成了，報價出來還得經過台灣國會一拖就是半年起跳，有哪個廠商要接這個生意？世界上有哪間廠商可以生產線空著半年等你？



現在全世界都在關注台灣能否展現足夠明確的自我防衛決心（美國國會最新的聽證會也才剛講到）。先前，前國民黨立委、現任華府「哈德遜研究所」研究員許毓仁直言：「台灣社會多數民意支持提升國防預算，國民黨真正應該做的是向中間靠攏，在國家安全與防衛議題上站穩立場，不要讓監督變成癱瘓，不要讓政黨競爭變成國安破口。」



現在是國民黨黨鞭傅崐萁大於立法院院長韓國瑜，而且不甩美國、堅持砍軍購，也是中共非常成功翻轉國民黨的表徵。圖為傅崐萁。（資料照）

然而，中國國民黨的人們現在開口閉口就是弊案、軍購太貴、軍購沒有用、軍購都沒來，沒有一項符合事實。針對國防政策與軍購思維的討論是完全沒有，這半年來我們國會就是虛耗在各種完全不符事實的造謠跳針當中。



鄭麗文去了中國回來後獲得習大大加乘，現在底氣十足喊出絕對不可能通過八千億版本，推翻自己立院院長支持的版本。現在是黨鞭傅崐萁大於立法院院長，這樣子不甩美國、堅持砍軍購的國民黨是首次出現，也是中共非常成功翻轉國民黨的表徵。

（二十年前的立院多數國民黨與親民黨同樣力阻軍購，包括柴油潛艦因此告吹，但當時美國並沒有像現在這樣急迫地要強化印太盟友的防線，中國也尚未成為美國的戰略競爭對手）

再重複一次，今天不管是8000億版本、3800億版本，每一個版本都是在大幅弱化台灣新提出來的方案，大幅刪減我們國防產業的資源。兩者都是完全不想要跟美國討論與對話，沒有什麼誰比較親美的問題，若要比賽誰比較接近中國觀點，其實也是半斤八兩。



習大大表示：^___^

本文經授權轉載自US Taiwan Watch：美國台灣觀測站臉書

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