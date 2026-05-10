自由開講》美中戰略競爭下 台灣的因應策略

◎ 廖明輝

外媒報導中國可能透過第三國轉運方式，向伊朗提供肩射型防空飛彈系統以掩飾武器來源。對此，美國總統川普在四月十一日離開白宮、準備前往邁阿密時向媒體表示如果中國這麼做，中國恐怕會有大麻煩。關於美中之間的戰略競爭，華府智庫「德國馬歇爾基金會」在日前以「蘇利文談台灣、中國與戰略競爭時代」為主題，訪談美國前國家安全顧問蘇利文。

從四十八分鐘的訪談內容可見，台灣議題早已不是單純兩岸關係，而是科技競爭、軍事部署、供應鏈安全與全球秩序重組的綜合考驗。在人工智慧、半導體與國防工業成為國力象徵後，美中台三方互動已不再只是外交表態，更是實力、意志與制度韌性的長期比拚。台海局勢的演變，不會只由單一事件決定，而是將由美中在戰略競爭下的累積效應所塑造。

請繼續往下閱讀...

美、中結構性競爭 可能改變全球權力平衡

華府智庫「德國馬歇爾基金會」在日前以「蘇利文談台灣、中國與戰略競爭時代」為主題，訪談美國前國家安全顧問蘇利文。（路透檔案照）從美國角度來看，華府已將中國視為結構性競爭對手，甚至是可能改變全球權力平衡的主要挑戰。蘇利文指出中國正進行大規模軍事現代化並企圖在高科技領域取得主導權，美國因而必須強化供應鏈韌性、擴大與盟友合作、維持算力與技術優勢。顯示美中關係已從過去的接觸中競爭走向在競爭中防止衝突。然而，美國清楚知道中國不會消失，雙方仍須在對抗中尋求可控制共存模式。芬太尼治理與AI風險管理被雙方提出討論，說明即使在高度對立之下，美中彼此之間的合作空間仍然存在，但前提是彼此都必須承認競爭已成為新常態。

在這樣的格局下，台灣更形關鍵。蘇利文對裴洛西訪台的反思，得到美台關係最重要的就是「實質重於象徵」。象徵性支持固然能釋放政治訊號，但若刺激中國加大軍事壓迫，結果反而削弱台灣安全。台灣需要的不是短暫政治聲量，而是能持續提升自我防衛能力、經濟韌性與民主穩定的具體支持。同樣地，國防預算與軍購延宕問題，也反映台灣安全不能只仰賴國際口頭承諾，必須建立足以支撐嚇阻的自身實力。對台灣而言，如何在內部政治分歧中形成國防共識，將是未來能否穩住局勢的關鍵。

美、中競逐不僅軍事 重點科技戰與制度戰

美國已將中國視為結構性競爭對手，甚至是可能改變全球權力平衡的主要挑戰。（路透檔案照）然而，真正改變局勢走向的不只是傳統軍事問題，而是科技戰與制度戰。美國出口管制核心目標在於維持對中國的算力領先，避免中國利用先進晶片與模型提升軍事能力而在AI與軍事整合上，快速逼近甚至超越美國。未來的台海風險已不只是飛彈與軍艦對峙，也包括演算法、資料、晶片與工業產能競逐。由於中國推進軍事AI整合，利用開源模型擴散全球影響力，美國勢必加大防堵，台灣也將更深地被捲入這場科技冷戰。換言之，美中台關係的敏感性將建立在安全與科技一體化的新現實之上。台灣既是半導體重鎮，也是民主前線，優勢固然明顯但風險也同步升高。

綜合來看，美中台在戰略競爭時代將呈現三項特徵。其一，美中競爭勢必走向長期化，雙方雖非全無合作空間，但多半只會侷限於少數高度務實議題，例如芬太尼防堵與人工智慧風險治理。其二，台海衝突未必已迫在眉睫，卻將長期處於高壓邊緣；相較於立即攤牌，北京更可能持續透過灰色地帶手段，不斷施壓並逐步改變現狀。其三，台灣安全的真正關鍵於是否能持續累積足夠的防衛能力、社會韌性與戰略定力。

對台灣而言，最成熟的選擇不是被動等待大國安排，也不是沉迷於象徵性政治姿態，而是在美中競逐背景下穩住自身節奏，腳踏實地強化實力並審慎冷靜地因應變局。

台灣安全的真正關鍵於是否能持續累積足夠的防衛能力、社會韌性與戰略定力。（資料照）（作者為工業管理博士，前外商廠長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法