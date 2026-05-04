黑熊學院》《國安法》就是為了修補民主國家的漏洞

過往《營業秘密法》力道不足，《國安法》便新增「經濟間諜罪」以保護國家核心關鍵技術。根據經濟間諜罪，「偷取最先進的半導體技術（如台積電2奈米），就等同於危害國家安全」。

◎ 黑熊學院



台積電離職工程師陳力銘、在職工程師吳秉駿、戈一平、陳韋傑等人涉嫌洩漏關鍵技術，最高判出十年的重刑。

台積電工程師等人涉嫌洩漏關鍵技術，最高判出十年的重刑。《國安法》新增「經濟間諜罪」，修補民主國家的漏洞定義「國家核心關鍵技術」的里程碑。（取自貼文）

這是台灣自2022年修訂《國家安全法》後首宗「正式宣判」。這與過去有哪些差異？

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》商業間諜行為已不再視為「單純偷竊」

修法以前，台灣法律將這類案件視為單純的「企業間的商業競爭」或「資產竊取」，因此多半引用《營業秘密法》或《刑法》背信罪。



例如2017年的「南亞科DRAM技術外流案」、2018年的「穩懋半導體技術竊取案」都以《營業秘密法》判刑，刑期皆約在1至5年內。



顯然，過去法院對於「白領犯罪」往往判得較輕，部分案件甚至可以減刑、緩刑或易科罰金，但修法後，狀況就不一樣了。



2017年的「南亞科DRAM技術外流案」都以《營業秘密法》判刑，刑期皆約在1至5年內。（資料照）

過往《營業秘密法》力道不足，《國安法》便新增「經濟間諜罪」以保護國家核心關鍵技術。



根據經濟間諜罪，「偷取最先進的半導體技術（如台積電2奈米），就等同於危害國家安全」。



這次的主嫌陳力銘被判10年的國安重罪，訊息很明確：「這筆買賣非常不划算，代價是半輩子的自由。」

》公司企業也無法倖免



這案子最特別的是，不只抓工程師，連主嫌的新東家「東京威力（台灣子公司）」也被罰了1.5億元，因為當時《國安法》還新增了「法人處罰條款」。



智慧財產及商業法院指出，陳力銘為求工作表現而犯案，造成台積電營業秘密可能外流的危險，並危及產業國際競爭力與國家經濟安全。



東京威力無法證明自己「當時極力阻止過這件事」，那麼公司也要賠大錢。



員工在底下亂搞、老闆坐視不管，全部都要罰。

》重點聚焦在「國外」



這次《國安法》修法內容還有一點值得注意，就是上述法律都是針對「境外」，也就是「外國」。



這當然也包括中港澳、或此次的案例日本，以及嚴防中國可能將其他國家當成跳板。



這些都是為了鞏固台灣的半導體優勢，不讓技術外流或是關鍵技術的人才被惡意挖角。



雖然本案還沒定讞，但仍有強烈的指標性。



因為，這是法官第一次明確定義「台積電2奈米技術」在法律上應受《國安法》保護。



我們第一次依據「保護國家關鍵技術」，對於間諜行為進行裁罰。



雖然目前《國安法》仍多所缺漏，但總算是有了好的開始。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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