自由開講》AI時代的能源考驗：問題不只是電夠不夠 而是電網跟不跟得上？

◎ 林仁斌

國際能源總署（IEA）最新發布《能源與AI關鍵問題》報告，為全球能源政策投下一項重要提醒：人工智慧的發展，正在快速改寫電力系統的需求結構，而真正的挑戰，已不再只是「電力是否足夠」，而是「系統能否跟上需求變化」。首先，AI確實推升資料中心用電，但情況其實比直覺更複雜。單次AI運算能耗正快速下降，尤其是簡單文字查詢已趨節能；然而，影片生成、代理式任務與大型模型推理等新應用，卻帶來更高耗能需求。IEA指出，2025年資料中心用電年增約17%，其中AI型資料中心更大幅成長50%。需求的擴張速度，已明顯快於效率改善。

2025年資料中心用電年增約17%，其中AI型資料中心更大幅成長50%。需求的擴張速度，已明顯快於效率改善；示意圖。（圖取自freepik）在此趨勢下，IEA預估至2030年，全球資料中心用電將從約4,850億度倍增至9,500億度，占全球用電約3%。然而，短期限制往往不在發電本身，而在晶片、變壓器、電網容量與併網程序等基礎設施瓶頸。換言之，問題不只是「發多少電」，而是「電能否送得到」。

這也點出第二個關鍵：壓力正從發電端，轉向電網與供應鏈。設備交期拉長、電網擁塞與地方審查壓力增加，使資料中心建設不再只是科技問題，而是高度依賴能源治理能力。當社會開始關注資料中心對電價與環境的影響，「能源如何分配」也將成為新的公共爭議。

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2025年企業再生能源購電協議中，約四成來自科技業；同時，儲能、核能（含小型模組化反應爐）與地熱投資亦快速增加；圖為小型模組化反應爐（SMR）。（法新社檔案照）值得注意的是，科技業角色正在轉變。大型科技企業不僅是用電大戶，也逐漸成為能源投資的推手。IEA指出，2025年企業再生能源購電協議中，約四成來自科技業；同時，儲能、核能（含小型模組化反應爐）與地熱投資亦快速增加。這意味著，需求端正透過資本與市場力量，反向重塑能源供給結構。然而，過渡方案仍存在現實限制。部分地區因併網困難，轉向現地天然氣發電，但其成本高、設備不足，且需額外備援容量，難以成為長期解方。IEA也強調，多數資料中心仍偏好併網體系，顯示電網仍是整體系統的核心。

對整體能源需求而言，AI帶來的衝擊雖然顯著，但並非全面性的爆發。IEA估計，到2035年，AI可能使全球能源需求增加約1%至4%。真正決定影響程度的，仍是能源政策、技術發展與系統規劃。

台灣的關鍵問題：制度，能否跟上需求？

對台灣而言，這份報告的啟示相當直接。台灣正同時面對半導體與AI產業擴張，用電需求高度集中且成長快速。但電力體系仍以集中式規劃與公營主導為主，電網擴建、儲能部署與併網效率，能否跟上產業節奏，將成為真正的關鍵。

電力體系仍以集中式規劃與公營主導為主，電網擴建、儲能部署與併網效率，能否跟上產業節奏，將成為真正的關鍵；示意圖。（法新社檔案照）政策上，至少有三個制度面問題，必須優先處理：第一，要求大型用電戶在新增需求的同時，承擔相應的電力投資與轉型責任；第二，提升電網彈性，包括儲能、需量反應與更靈活的併網制度，讓資料中心不只是負載，也能成為系統資源；第三，加速能源數位化，讓AI反過來提升電網調度效率與能源管理能力。

AI帶來的，不只是算力競賽，更是一場能源治理能力的競賽。當全球競逐AI產業優勢時，真正的分水嶺，將不在晶片本身，而在於哪個國家能建立一個既穩定、又具彈性的電力系統。否則，再強的算力，也可能被基礎設施所限制。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員、中國文化大學化學工程與材料工程學系副教授）

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