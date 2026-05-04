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自由開講》政治衝突下困境：制度失能與國家競爭力的深層反思

2026/05/04 20:00

◎ 周宇平

近年來，台灣社會對政治的討論已從單純的政黨競爭，轉向對治理效能的深層焦慮。

民主制度本應透過政策辯論推動進步，但當競爭演變為制度性對抗與社會撕裂，便會侵蝕國家競爭力，影響產業發展與人才留任。台灣核心挑戰不在於政治競爭，而在於競爭是否已超越理性，轉化為長期性的治理失能。

民主制度演變為制度性對抗與社會撕裂，便會侵蝕國家競爭力。圖為日前民進黨立委高舉標語，抗議藍、白立委阻擋國安法案及總預算案。（資料照）民主制度演變為制度性對抗與社會撕裂，便會侵蝕國家競爭力。圖為日前民進黨立委高舉標語，抗議藍、白立委阻擋國安法案及總預算案。（資料照）許多人疑惑：既然民主賦予選民更換執政者的權力，為何社會仍難見實質改變？事實上，選民並非對薪資停滯、高房價或能源安全無感，而是在選舉當下，主導行為的往往是意識形態、政黨認同與對另一方的恐懼。當政策辯論被情緒政治取代，選民被迫先處理「立場」而非「制度」。

這揭示了民主最艱難的矛盾：短期選票往往擊敗長期改革。

諸如年金、稅制、能源轉型等改革，皆屬「短期痛苦、長期受益」。政治人物面對的是下一次選舉，而非下一個世代；選民雖支持改革理念，卻常不願傷及自身利益。這種「人人支持改革，但不要改到我」的人性，使國家陷入空轉。

即使政黨輪替，問題未必隨之解決。官僚體系的慣性、利益團體的盤根錯節，使制度的改變遠比政權更迭緩慢。這種「怎麼投都差不多」的政治疲勞，是民主最危險的訊號。

政治內耗最直接的衝擊，是削弱企業對未來的信心。企業決策關注的是未來十至二十年的政策穩定度。當能源政策因政治攻防反覆、法規頻繁變動，制度風險便會高於經營風險。以半導體產業為例，穩定供電是基本需求，若能源規劃缺乏一致性，不僅本土產業受限，更會使外資卻步。企業不怕高成本，最怕的是「不確定性」。

國家競爭力的關鍵，在於長期一致的戰略規劃。

台灣雖有半導體優勢，但不能僅依賴單一產業。若AI、生醫、數位治理等領域的政策隨選舉週期劇烈擺盪，長期研發將失去制度支撐。真正成熟的國家，應是建立一套能持續孕育優秀企業的制度環境。

此外，政治內耗削弱了社會信任。當公共討論被標籤化與情緒化取代，政策推動成本將大幅攀升。台灣擁有強大的產業基礎與高素質人才，最大的風險不是「衰退」，而是因內耗錯失「本可以更好」的黃金窗口。

台灣雖有半導體優勢，但不能僅依賴單一產業。示意圖。（中央社資料照）台灣雖有半導體優勢，但不能僅依賴單一產業。示意圖。（中央社資料照）成熟民主須建立一套「制度強於政黨」的體系，確保國家不因選錯人而失控。台灣需要的不是更激烈的對抗，而是高品質的公共決策。唯有回歸治理本質，讓國家利益高於短期選票，我們才能突破內耗困境，重新找回國家前進的動能。

（作者為退休人士）

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