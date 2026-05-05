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自由開講》藍白「先射箭、再畫靶」的政治操作慣性

2026/05/05 11:00

◎ 蕭惟欣

民眾黨於台中逢甲夜市掃街期間宣稱遭辣椒水攻擊，在事證尚未釐清之際，黃國昌即火速將矛頭指向總統賴清德，並以「治安失控」、「政治鬧場」等具高度政治張力的語言完成定性。然而，台中市警局調查結果隨即翻轉，確認事件源於轄區分局長「誤噴」之行政失誤，最終證實僅是一場操作失當的荒謬烏龍。

民眾黨日前於台中逢甲夜市掃街期間宣稱遭辣椒水攻擊。（資料照）民眾黨日前於台中逢甲夜市掃街期間宣稱遭辣椒水攻擊。（資料照）這不僅是一場誤判，更是一種典型的「政治預設式定罪操作」。在事實尚未浮現之前即完成指控，並於事後以輕描淡寫方式帶過，其本質已非屬一般評論，而是以政治語言主導敘事的攻擊模式。

更值得正視的是，台中市政府在本案中的治理能力同樣難以迴避檢視。

從現場誤噴、資訊回報延遲，到輿情真空期間未能即時釐清事實並對外說明，使原本可控的基層技術失誤，迅速擴散為全國性政治風暴。在「媽媽市長」盧秀燕治理下的台中市政體系，就此一事件所揭示的並非單一執行疏失，而是風險控管、資訊治理與危機應變機制的結構性鬆動。

國民黨副主席李乾龍日前爆出座車被裝設「追蹤器」事件，亦曾在未經查證情況下被政治性放大，最終證實僅為防丟裝置。從防丟器到辣椒水誤噴，類似事件反覆出現的關鍵，不在於誤會本身，而在於部分政治操作慣於在事實釐清前即搶先佔據輿論制高點，透過情緒與標籤完成定性。「先射箭、再畫靶」的敘事模式，已逐漸成為藍白陣營政治攻防的操作邏輯。

自由開講》藍白「先射箭、再畫靶」的政治操作慣性國民黨副主席李乾龍近日爆出座車遭裝設「追蹤器」事件，亦在未經查證情況下被政治性放大，最終證實僅為防丟裝置。（資料照）

從法律角度觀察，《刑事訴訟法》與《行政程序法》所共同確立的基本原則極為明確：未經調查不得定性，未具證據不得歸責。然而本案中，政治語言卻反向運作，在事實尚未形成之前，即以高度確定語氣宣告「中央政府失能」，將尚在釐清中的行政事件直接轉化為政治攻擊素材。此一現象，已非單純言論自由之行使，而是對程序正義與事實基礎的實質侵蝕。

民主政治容許批評，也必然存在不同政治立場的競爭，但其最低底線應建立於對「事實不確定性」的基本自制。

當政治人物將未經查證的「推測」轉化為確定性指控，將「懷疑」包裝為事實，所損害的不僅是個別政治對象，而是整體公共論述對真實性的信任基礎！

（作者為公司法務）

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