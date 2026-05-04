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自由開講》垃圾費隨袋徵收 不能再讓地方政府閃躲責任

2026/05/04 09:30

◎ 再米

垃圾費隨袋徵收卡關二十五年，問題已不只是民眾願不願意買專用垃圾袋，而是地方政府敢不敢把垃圾成本說清楚。雙北之外，多數縣市仍倚賴隨水徵收；台中石岡試行二十六年，仍走不出單一行政區。拖到今天，地方政府不能再把不敢承擔說成審慎評估。

問題已不只是民眾願不願意買專用垃圾袋，而是地方政府敢不敢把垃圾成本說清楚。（資料照，環保署提供）問題已不只是民眾願不願意買專用垃圾袋，而是地方政府敢不敢把垃圾成本說清楚。（資料照，環保署提供）隨水徵收看似方便，卻把垃圾費藏進水費。用水多不等於垃圾多，垃圾少的人也未必少付；丟得多的人，反而不必負擔相應費用。當收費和垃圾量脫鉤，源頭減量就只剩宣導，公平也跟著被稀釋。

雙北經驗未必能直接移植，卻足以打破「做不到」的說法。台北推動後，家戶垃圾量大幅下降，資源回收率明顯提高；新北人口多、區域差異大，也能把隨袋徵收變成日常制度。各縣市條件不同，正該拿出時程、配套與成本說明，而不是把差異當成退縮理由。

有人擔心弱勢負擔、專用袋取得不便、偷倒與稽查壓力，這些問題不能輕忽。但問題要靠配套處理，不該被拿來當成長期觀望的理由。地方可以設緩衝期、弱勢減免、分區推動，先從機關、學校、市場、社區大樓擴大；也應公開專用袋收入、清運成本與稽查結果，讓民眾知道自己付的是什麼、減的是什麼。

焚化爐、掩埋場與地方財政承受的壓力，最後都會回到人民身上；怕得罪選票，不該再包裝成審慎評估；示意圖。（資料照）焚化爐、掩埋場與地方財政承受的壓力，最後都會回到人民身上；怕得罪選票，不該再包裝成審慎評估；示意圖。（資料照）行政院推動資源循環相關修法，方向已從末端處理轉向源頭減量。若中央談循環，地方仍把垃圾費藏在水費裡，減量就難以真正起步。焚化爐、掩埋場與地方財政承受的壓力，最後都會回到人民身上；怕得罪選票，不該再包裝成審慎評估。

隨袋徵收不必一夕全國齊步走，也不該把成本粗暴推給民眾。但地方政府至少要提出時程表、配套表與成本表。垃圾不會因收費模糊而消失，只會被推給下一任、下一代與下一座掩埋場。要被檢驗的，不是民眾能不能適應，而是地方首長還要躲多久。

（作者為退休人士）

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