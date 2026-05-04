自由開講》利潤下的醫療危機：揭開醫美麻醉「數字黑箱」與密醫亂象

◎ 劉時凱

近日在其他媒體，看到有醫療管理學者與醫美業者提出所謂的「區域聯防模式」，試圖將醫美麻醉專科醫師的人力缺口，透過大型醫院支援或非專科醫師指導護理師的方式來填補。然而，這種看似資源整合的策略，本質上卻是將病人的生命安全建立在一個充滿變數的假象之上，更掩蓋了醫美診所長期以來忽略的事實。

每當醫美診所發生跟麻醉相關的事故時，產業界往往會出現「診所養不起專科醫師」或「麻醉專科醫師人力不足導致成本劇增」的說法；示意圖。（取自shutterstock）首先，每當醫美診所發生跟麻醉相關的事故時，產業界往往會出現「診所養不起專科醫師」或「麻醉專科醫師人力不足導致成本劇增」的說法，實際上，對比當前醫美產業蓬勃發展，診所如雨後春筍般湧現，反映出其極高的獲利能力；但在光鮮亮麗的廣告背後，卻可能存在著以「經濟成本」凌駕「生命安全」的結構性弊病。先撇開法律上是否可容許任何醫療單位為了節省經營成本而將風險轉嫁給病患的問題；類似這樣的醫美擴張不僅是商業行為，更是在排擠整個醫療體系的人力資源（如麻醉專科醫師或其他各科醫師與護理師），導致大型醫院必須負擔更高的排班與招募成本以維持安全規範。

反之，部分醫美診所業者宣稱因預算限制而無法像醫院聘任專責麻醉醫師，甚至提議改由廉價的護理師或密醫代操，這絕對不是大環境無奈下的權宜之計，而是故意將規避法律規範的違法行為，包裝成經營上的必要之惡。

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其次，是許多人常故意混淆麻醉與鎮靜的分級，麻醉是一個自輕度、中度鎮靜到全身麻醉「連續性光譜」般的變化，並不只是打一針讓病人睡覺這麼單一行為，尤其當多種藥物併用產生協同作用時，病患可能在數秒內由淺眠轉為深度抑制，就會引發致命的呼吸道或心血管併發症。

許多皮膚科同儕屢次呼籲，多數美容醫學處置甚至手術不應該讓病人全身麻醉或睡著；示意圖。（圖取自freepik）事實上，許多皮膚科同儕屢次呼籲，多數美容醫學處置甚至手術不應該讓病人全身麻醉或睡著，病患在接受中度鎮靜時，其實病人本身應該是對疼痛有反應、甚至保持清醒的，因此，許多診所宣稱僅提供舒眠麻醉或中度鎮靜，病患卻在術中深睡或完全喪失意識；在執刀醫師不具備麻醉專科能力的情況下，這無疑是偽裝全身麻醉的醫療欺瞞；更嚴重的是，如果執刀醫師還宣稱能指導護理師麻醉，實則已違反『手術與麻醉不得由同一人兼任』的安全底線。

這不僅無視了麻醉醫學著重風險控管與即時救援的本質，倘若僅以『區域性聯防』（出事時才找外院麻醉專科醫師來救援）或遠端『指導』護理師來應對，說穿了就是以低價聘僱人力代操，再以『醫師指導』作為規避法律與專業責任的擋箭牌。

回顧診所端事故頻傳的根本問題，仍在於醫療現場的「真實」與否。譬如醫美診所經常像販賣商品一樣的廣告，但面對相關的安全問題時卻反而宣稱醫療必定有風險，或者是這樣高呼麻醉專科醫師不足；實際上，撇開究竟是因為稅務問題考量、或是背後還有怎樣的業務機密，究竟醫美診所有多少手術？有多少手術是需要麻醉的？也從來沒有明確數字可以討論。

當然其實政府有心的話，可以用溯源追蹤的方式了解現實狀態，如同國稅局可以透過廠商的隆乳植體（義乳填充物）銷售量回推採購診所的隆乳手術量與營收；示意圖。（圖取自freepik）當然其實政府有心的話，如同國稅局可以透過廠商的隆乳植體（義乳填充物）銷售量回推採購診所的隆乳手術量與營收，或是醫美相關醫材都是需要申請核准的，主管機關可以用溯源追蹤的方式來更了解現實狀態；但當診所端高呼麻醉醫師不足，卻從來提不出有多少病人或案例需要接受麻醉，在這樣需求不明下卻要討論人力供給面問題，其實也是脫離現實的緣木求魚。

在去年底，主管機關原本考慮施行醫美特管手術的診所，都應該與醫院一樣接受評鑑，卻遭到強力反彈，最終只改為先以輔導認證取代評鑑；但說到底，美容醫學的本質如果仍是醫學，那守護每一位病人的健康安全，應該就是唯一的重點！當主管機關透過法規或評鑑來督促大醫院提升醫療安全時，希望也能透過強制評鑑來管理醫美診所本質其實是好事，至少也應該是評鑑與輔導認證並行。但更重要的，是主管機關應該先推動醫美資訊與手術量的透明化，否則在醫美「市場」黑箱下討論真實與安全，會不會只是導致另一種亂象呢？

（作者為臺中市立老人復健綜合醫院麻醉科主任）

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