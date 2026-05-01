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沈榮欽國際視野》一場影響巨大的政治鬥爭

鄭麗文出身自早期草莽時代的民進黨，要不是連戰提拔，根本無能進入國民黨這套體系。但是在本質上，鄭麗文仍然是民進黨直來直往的個性，她的鬥爭方式，對傳統國民黨人而言，過於激進，但是也正因此，傳統國民黨人反而會感到難以應對。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2026/05/01 21:00

◎ 沈榮欽

鄭麗文領導下的國民黨正上演一場影響巨大的政治鬥爭。（取自貼文）鄭麗文領導下的國民黨正上演一場影響巨大的政治鬥爭。（取自貼文）季麟連批鬥韓國瑜事件中，最奇怪的地方並不是國民黨中央鬥爭立法院長，而是發動者是誰與發動時機。

鄭麗文訪問中國時，我曾經提過，如果鄭麗文見到習近平，就是國民黨內鬥的開始。原因有二：

季麟連批鬥韓國瑜事件中，最奇怪的地方是發動者是誰與發動時機。（資料照）季麟連批鬥韓國瑜事件中，最奇怪的地方是發動者是誰與發動時機。（資料照）第一，如果習近平指派鄭麗文擔任中共在台代理人，這讓連戰與馬英九情何以堪，從胡錦濤見到連戰開始，連戰人馬就壟斷代理人，馬英九上任後，首要就是將代理人從連戰人馬手中搶過來。鄭麗文如果要取而代之，必然會與現有人馬發生衝突。

所謂的代理人，一方面是和中共高層能夠接觸，另一方面則是兩岸經貿利益。中共本次宣布的十大惠台措施，便是挹注鄭麗文資源，應付年底選戰以及增加其在國民黨內的籌碼，以補足其聲望不足的困境。

但是在經貿利益上，因為本次隨團的只有國民黨務人員，沒有穿梭兩岸的商人，而且中國經濟下行嚴重，中共手上也沒有多少經貿籌碼，這部分鄭麗文人馬還難以取代既有勢力。

第二，如果習近平接見鄭麗文，必然會令其野心大為膨脹，想要競逐大位，這就會讓她和盧秀燕、韓國瑜之間產生衝突。鄭麗文之所以能夠當選黨主席，一方面是季麟連操刀於黃復興人馬，另一方面是中共助力，但是在黨內，除了和傅崐萁合作掌控立院之外，地方諸侯和黨內大老，並沒有多少勢力服她。

因此鄭習會之後，國民黨內鬥爭已經不可避免。鄭麗文雖然依賴中共壯大，但是要競逐大位，美國關係也十分重要，因此她不會完全聽命中共，也需要照顧美台關係。

習近平接見鄭麗文，必然會令其野心大為膨脹，想要競逐大位。（美聯社檔案照）習近平接見鄭麗文，必然會令其野心大為膨脹，想要競逐大位。（美聯社檔案照）軍售便是美中的重中之重，但是正如鄭麗文公開表示「鄭習會比軍售重要太多」，在她心中，美中孰輕孰重已經昭然若揭。

美國並不是沒有出手，從國會議員聯袂訪台，到盧秀燕和黃國昌相繼訪美，也是動作頻頻。直到鄭麗文野心大增，要求超越盧秀燕規格，甚至不明國際局勢要求見到川普，美方自不願順從鄭麗文介入國民黨內鬥爭，為其拉抬聲勢。

鄭麗文原來在立院阻擋軍售虎虎生風，即使盧秀燕、趙少康、朱立倫等人頻頻呼籲8000億版本，韓國瑜暗助，在傅崐萁操刀下，也無濟於事。

鄭麗文要求訪美要超越台中市長盧秀燕的規格。（資料照）鄭麗文要求訪美要超越台中市長盧秀燕的規格。（資料照）這背後其實有其文化因素，而這又與其深層的權力關係有關。

我在先前專欄已經解釋過，鄭麗文等歷屆國民黨主席，真正該關注的並不是規格高低，而是規格背後所反映出的天朝威儀與外交秩序，中共延續歷代朝廷傳統，建構出一整套儀式與獎懲機制，用以規範人的行為。

國民黨也是這種傳統的產物，過去國民黨的各種儀式與秩序，成為外人難以窺透，或即使了解也難以進入的障礙，就是因為這種儀式文化背後的權力關係。

過去國民黨的各種儀式與秩序，成為外人難以窺透，或即使了解也難以進入的障礙。圖為國民黨中央黨部外觀。（中央社資料照）過去國民黨的各種儀式與秩序，成為外人難以窺透，或即使了解也難以進入的障礙。圖為國民黨中央黨部外觀。（中央社資料照）相較之下，民進黨從草莽出身，並沒有這一整套儀式的文化符號，雖然親民，但有時也被視為「儀式感不足」。直到最近，民進黨才逐漸生成這種文化，正是所謂富過三代，才懂穿衣吃飯的寫照。

鄭麗文出身自早期草莽時代的民進黨，要不是連戰提拔，根本無能進入國民黨這套體系。

但是在本質上，鄭麗文仍然是民進黨直來直往的個性，她的鬥爭方式，對傳統國民黨人而言，過於激進，但是也正因此，傳統國民黨人反而會感到難以應對。

本次季麟連攻擊韓國瑜，背後所反映者，正是這兩種文化的碰撞固然鄭麗文唆使季麟連的痕跡斑斑，要記者留下聽副主席罵韓國瑜，手段亦顯粗糙，但是重點在於，鄭麗文沒等到國民黨地方諸侯與黨內大老集結，就先發制人，以黨中央之姿發動鬥爭，其實仍有其草莽特色。國民黨發生內鬥是必然的，但是這兩種文化衝擊的影響，才是本次國民黨內鬥中，最值得一看的門道。

季麟連攻擊立法院長韓國瑜，鄭麗文唆使的痕跡斑斑。（資料照）季麟連攻擊立法院長韓國瑜，鄭麗文唆使的痕跡斑斑。（資料照） （作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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