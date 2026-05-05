自由開講》拆解「鄭習會」後十項惠台措施：利多表象下的「風險禮包」

◎ 趙靖心

在「鄭習會」之後，北京旋即拋出十項對台措施。然而一旦拆解其內在結構，便可清楚發現這並非互利互惠的市場開放，而是附帶忠誠測試的利益分配。當交流必須先行表態，其本質便已從合作轉化為服從。

政黨對接機制：以政黨取代國家

透過國共常態化溝通，在「九二共識」框架下建立準官方管道，實質上是將兩岸互動自國家體制中抽離，轉交政黨運作。這是對台灣民選政府正當性的實質掏空，形同在憲政體制之外另築一條權力軌道，動搖國家代表性的根本基礎。

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國共常態化溝通，在「九二共識」框架下建立準官方管道，實質上是將兩岸互動自國家體制中抽離，轉交政黨運作。（美聯社檔案照）青年交流制度化：柔性滲透的常態化

青年交流一旦制度化，便不再只是單向互訪，而是透過長期接觸、資源配置與議程設定，逐步形塑特定政治認知，並在時間累積中改變青年的價值判準，屬於長期性的滲透統戰工程。

金馬連結深化：從便利到依附

通水、通電、通橋被包裝為民生改善，但其關鍵在於構建「依附關係」，一旦基礎設施鏈結成形，治理界線將被實質稀釋，行政管轄權將在過程中逐步轉移，最終可能形成難以逆轉的依存結構。

航班與機場安排：流動控制權外移

航線恢復與設施共享，看似提升往來便利，實則將關鍵交通的控制權逐步外移。一旦流量與節奏掌握於對岸之手，所謂便利，即可隨時被操作為施壓工具。

農漁產品輸入：政治決定市場生死

將政治立場納入經貿條件，已徹底背離市場原則。過去鳳梨、石斑魚、釋迦等禁運案例反覆證明，所謂「符合標準」從來不是關鍵，「符合政治需要」才是決定性因素。這樣的市場，本質上只是可隨時開關的政策工具。

漁業措施：誘因背後的結構利用

提供靠泊與銷售便利，表面上是產業支持，實際上可能服務於既有港口與區域戰略布局。一旦台灣漁業納入其運作體系，將逐步失去自主調整的空間。

企業註冊要求：風險由企業自行承擔

要求台灣企業在中註冊，實際上是把制度風險直接轉嫁企業自行承擔。在法制不透明、保障不足的環境下，企業面對的不只是商業競爭，而是規則隨時可變的制度風險。

中小企業市場：從機會到依賴

小額貿易市場被描繪為機會入口，實則是引導中小企業進入高度政治化的經濟場域。一旦依賴形成，退出成本將急遽上升，風險卻無對應保障機制。

影視文化合作：文化被納入審查體系

所謂「導向正確」，即是審查機制的制度化表述。當文化交流必須符合政治標準，其本質即從創作轉為選擇性「政治輸出」，文化自主性隨之被壓縮。

觀光重啟：可開可關的經濟閥門

觀光開放長期由北京單方決定，其運作邏輯從來不是市場供需，而是「政治性調節」。對業者而言，這不是穩定客源，而是一個隨時可能被關閉的經濟閥門。

結語：利多表象下的制度控制真相

中共在鄭習會後宣布10項惠台措施，然而觀光開放長期由北京單方決定，對業者而言，這不是穩定客源。（資料照）整體觀之，中共十項惠台措施並非實質利多，台灣真正需要的，從來不是附帶政治條件的短期利益，而是去政治化、可預期且制度化的正常交流。當經濟機會必須以政治表態做為入場券時，已不再是互利互惠的「利多禮包」，而是夾帶統戰操作的「風險禮包」！

（作者為文字工作者）

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