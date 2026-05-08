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自由開講》誰是中共國最後一個「太監」

2026/05/08 09:00

◎ 蘇倫

「中國最後一個太監」是1988年香港出品的電影，莫少聰主演，是大清帝國末世太監孫耀庭的半自傳體小說改編，劇情講述小男孩看到別的太監衣錦還鄉，居然自我閹割，想進宮讓太監，結果清朝被推翻了，他也因此經歷了坎坷的一生。

自由開講》誰是中共國最後一個「太監」「中國最後一個太監」是1988年香港出品的電影，莫少聰（圖）主演。（資料照）

現在台灣也有很多人「自我閹割」，拼命舔共，想去中共國撈錢或是撈個官做（比如第一任台灣特首），卻沒有看清楚世界的情勢，被中共國虛假的強大給唬住了，不知道中共國已經到了王朝末世，隨時可能崩塌，還想去中共國當「太監」，他們的下場會不會也像電影裡面的主角一樣，不但沒有衣錦還鄉，反而是無比悽慘呢？

台灣是一個言論自由、資訊開放的國家。照理說所有的人都可以接觸到所有的訊息，可以正確判斷國際情勢。只不過在自媒體時代，假訊息充斥，再加上演算法的推動，很多人就把自己關在假訊息的繭房裡，只聽自己想要聽的，只相信自己想要相信的，於是看不清楚真相，很容易就被假訊息所矇蔽，做出了錯誤的判斷。否則即便是投機的政客和商人，也是要朝自己有利的方向去投機，而不會像飛蛾撲火一般，自我閹割，自找死路。

在自媒體時代，假訊息充斥，再加上演算法的推動，很多人就把自己關在假訊息的繭房裡，只聽自己想要聽的，只相信自己想要相信的；示意圖。（法新社檔案照）在自媒體時代，假訊息充斥，再加上演算法的推動，很多人就把自己關在假訊息的繭房裡，只聽自己想要聽的，只相信自己想要相信的；示意圖。（法新社檔案照）美國總統川普的政見是讓美國再次偉大，為了達到這個目標，他必須要把中共國給壓下去。他只有一個任期，現在只剩下兩年多， 所以我們可以預測，在未來的兩年多裡面，美國還會有非常多的方法來打擊中共國，直到中共國不能再與美國爭霸為止。如果川普成功了，中共國可能從此消失，所以很快我們就可以看到台灣這些爭着自我閹割、討好中共國的人，誰會是「中共國最後一個太監」了！

（作者為退休人士）

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