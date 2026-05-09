自由開講》Re–Mi–Do–Do–So：當身體開始唱歌，靈魂才真正被聽見

◎ 郭冠廷 （Gerald Kuo ）

當世界開始把「社會連結」視為公共衛生議題，當醫療新聞一邊提醒心理危機中的人正在急診邊緣承受風險，一邊又描繪健康App將成為24小時不打烊的「終身陪伴者」，我們更該追問一件事：在這個什麼都能被監測、被計算、被提醒的時代，人是否真的更接近健康了？還是只是更擅長證明自己還在運作，卻離內在越來越遠？

在這個醫療越來越進步、健康資訊隨手可得的時代，我們幾乎什麼都不缺：

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藥物更精準、運動更科學、營養更講究。但一個更深層的現實正在浮現——很多人明明活著，卻沒有被真正「連上」；沒有連上自己的身體，也沒有連上那個仍在等待回應的靈魂。

我們一直以為，健康是靠努力撐出來的：多運動、多吃對、多檢查。但很少人問：為什麼身體已經照顧了，心卻還在疲憊？

健康App將成為24小時不打烊的「終身陪伴者」；示意圖。（取自freepik） 也許答案很簡單——我們少了一段旋律。

國際上早已有不同的提醒。世界衛生組織指出，孤獨與社會孤立正成為不可忽視的健康問題；在南美，也有長者在舞池裡重新找回笑容，讓節奏、歌聲與身體的律動，把孤獨從心理狀態轉化為可以被承接的流動。這些現象都指向同一件事：人不是先被說服才改變，而是先在節奏裡被接住。

科學也早已給出提示。音樂不只是娛樂，它能協助調節情緒、呼吸、心跳與身心節律。當旋律與身體共振，人會進入一種「被理解」的狀態。於是，問題不是「要不要健康」，而是——你有沒有聽見自己？

我開始用五個音，重新理解我長期關注的「醫、動、養」：

Re，是醫，是修復與守住；Mi，是動，是甦醒與流動；Do，是養，不是一次，而是兩次，第一次是補，第二次是慢慢回來，讓生活重新長出節奏；So，則是整合，是不再只是努力活著，而是自然地活著。

這是一段旋律：Re–Mi–Do–Do–So（23115）。從左到右，是時間；從低到高，是生命的起伏。它不是一路往上，而是先上升，再墜落，停住，最後再往上。這其實很像人生，也很像健康：真正的修復，不是永遠不跌倒，而是允許自己下降、停留，然後再站起來。

如果沒有節奏，「醫、動、養」就只是三個名詞；只有當它變成旋律，變成可以被感覺、被呼吸、被走出來的節拍，它才會活。健康，不是你做了多少正確的事，而是你有沒有，跟自己唱在同一個音上。

音樂不只是娛樂，它能協助調節情緒、呼吸、心跳與身心節律，圖為長者唱歌、彈烏克麗麗好開心。（資料照） Re–Mi–Do–Do–So，不只是五個音，而是一種你終於聽見自己的方式。

（作者為輔仁大學商學研究所博士生、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長）

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