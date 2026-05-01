自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

汪浩時間》戳破「緩兵之計」的謊言：國防預算不容盧秀燕造謠惑眾

這1.25兆元預算，並非執政黨隨口喊出的數字，而是台美經多年深入協商、精確盤點後提出的「防衛處方箋」。AIT處長谷立言已明確指出，通過「全面性」特別預算對於台灣獲得無人機、反導系統等不對稱戰力至關重要；唯有儘快通過，才能在烏克蘭與中東戰場的全球資源競爭中，確保台灣獲得關鍵設備。
汪浩時間

汪浩時間

2026/05/01 13:30

◎ 汪浩

在台海局勢波譎雲詭的2026年，國防安全已是台灣生存的唯一底線。然而，台中市長盧秀燕近日在台中美國商會晚宴上的發言，卻令人不齒。

盧聲稱國民黨對軍購的立場「尚未確定」，甚至荒謬地編造「民進黨政府也還沒完全定案」的謠言，意圖將台美長期諮商、具有高度戰略共識的「1.25兆國防特別預算案」導向政治協商的渾水。這種說法不僅是政治操弄，更是徹頭徹尾的造謠惑眾。

台中市長盧秀燕（左）4月30日出席台中美國商會演講餐會，與會會員提問軍購問題。（資料照）台中市長盧秀燕（左）4月30日出席台中美國商會演講餐會，與會會員提問軍購問題。（資料照）這1.25兆元預算，並非執政黨隨口喊出的數字。

而是台美經多年深入協商、精確盤點後提出的「防衛處方箋」。AIT處長谷立言已明確指出，通過「全面性」特別預算對於台灣獲得無人機、反導系統等不對稱戰力至關重要；唯有儘快通過，才能在烏克蘭與中東戰場的全球資源競爭中，確保台灣獲得關鍵設備。

盧秀燕無視AIT的急迫呼籲與國防專業，以「民主多元」為幌子掩飾阻撓國防之實，本質上就是一種「騎牆心態」：幻想透過政治緩兵之計，在威權脅迫下乞求殘喘空間。

國防不是選舉表演，更不是討價還價的籌碼。

一旦預算被切割或延宕，不僅損害台美互信，更向北京傳遞「防衛意志動搖」的毀滅性訊號。

賴政府應堅持立場、決不退讓，必須守住這份關乎台灣未來十年生存的完整預算。唯有展現不被政治謠言左右的決心，台灣才能真正告別被出賣的悲劇，贏得真正的自由與尊嚴。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書