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自由開講》做自己才能發揮自我最大的潛能 實現人生最大的成就

2026/05/06 08:00

◎ 陳啟濃

建中有二位在校成績校排1%的高三學生，分別透過繁星錄取台師大國文系與台大地理系。二位學生為了自己的志趣，不顧世俗功利的眼光，相信未來大學的學習生涯，必然可以充分實現自己的抱負與理想。

建中有二位在校成績校排1%的高三學生，分別透過繁星錄取台師大國文系與台大地理系。（資料照）建中有二位在校成績校排1%的高三學生，分別透過繁星錄取台師大國文系與台大地理系。（資料照）他們的勇氣卻讓筆者感到慚愧，因為三十八年前未能堅持自己的志趣，選擇中興大學法律系，聽從父母的意見，錄取高師大教育系。曾經在大一時想要轉學考，卻因考試科目是民法概要與刑法概要，隔行如隔山，大一又功課忙碌，無暇準備，於是放棄了這個願望。

未堅持理想 工作穩定仍留有遺憾

人能夠堅持自己的理想，才能有所作為。雖然讀師範院校很順利，將來工作很穩定，但終究不是自己的第一志願，人生多少有些遺憾。

目前台灣的就業環境，文組的大學畢業生找工作困難，而且待遇普遍比不上理工的畢業生。於是不少人或基於家長鼓勵或只是自己的決定，為了將來畢業後有更好的待遇，一窩蜂選擇醫科或是資工類科。如果跟自己的興趣相合，自然可以得心應手，做得很有成就感。如果只為了薪水高，恐怕就業後無法樂在其中，無法發揮出自己的潛力，甚至衍生心理疾病，反倒成為社會問題。

選擇做自己 工作結合興趣與抱負

筆者雖然讀師範院校很順利，但終究不是自己的第一志願，人生多少有些遺憾。（資料照）筆者雖然讀師範院校很順利，但終究不是自己的第一志願，人生多少有些遺憾。（資料照）選擇做自己是人生最幸福的事情，本來人就不能把自己當作賺錢的工具，工作能結合自己的興趣與抱負，做起來才有動力，把個人擺在社會上最正確、適當的位子，可以充分實現自己的理想與抱負。不僅可以成就自我，更能貢獻社會。

（作者為資深教育工作者）

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