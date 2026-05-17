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自由開講》別讓高齡照顧只剩數據：從桐花音樂會看見醫動養的生命溫度

2026/05/17 09:00

◎ 郭冠廷（Gerald Kuo）

台灣正快速走向超高齡社會。我們常談長照預算、照護人力、病床數、失智防治與跌倒預防。這些都重要，但真正的健康老化，難道只能用數據與制度來衡量嗎？

台灣正快速走向超高齡社會。（資料照）台灣正快速走向超高齡社會。（資料照）日前，我參加油桐花坊音樂聚會。桐花落在地上，大家坐在一起聽音樂、吃飯、聊天。原本以為這樣的場合會充滿身分介紹與社交禮節，但真正留下來的，不是頭銜與資產，而是人與人之間久違的輕鬆與舒服。

輔仁大學前校長江漢聲音樂家坐在鋼琴前，彈起《夜曲》與《愛之夢》。那不是炫技式演出，而像是一個人走過歲月後，仍願意用音樂回望生命。《四季・夏》的暴風雨是人生；《沉思曲》讓人回到安靜內在；《天鵝》與《一步之遙》看見晚年的《Amazing Grace》優雅與從容。人走到最後，不是履歷表，而是感謝，被一首歌、一頓飯、一片花影感動的能力。

有人分享珍惜的杯子，有人在餐桌上把熟悉食物吃出新趣味，有人飯前安靜感恩，有人把掉落的桐花排成喜歡的形狀。還有駐法大使教大家唱法語生日快樂歌——Joyeux anniversaire。大家用各自的腔調跟著唱，未必標準，卻很真誠。那不只是慶生，更像是在為仍願意熱愛生活、參與世界、彼此祝福的生命喝采。

高齡生活真正需要的，從來不只是被照顧，而是還能參與；不只是被服務，而是還能感受、創造與分享；示意圖。（高雄市衛生局提供）高齡生活真正需要的，從來不只是被照顧，而是還能參與；不只是被服務，而是還能感受、創造與分享；示意圖。（高雄市衛生局提供）這些畫面看似細微，卻是高齡政策最容易忽略的部分。高齡生活真正需要的，從來不只是被照顧，而是還能參與；不只是被服務，而是還能感受、創造與分享。若長照只談功能維持與風險管理，卻忘了長者也需要美感、興趣、友誼、信仰、地方文化與生命故事，健康就會變得太冷。

真正的「醫」，不只是看病，而是讓人安心；「動」，不只是肌力和平衡訓練，而是讓身體仍有能力參與生活；「養」，不只是營養補給，而是養心情、養關係、養興趣，也養一個人對世界仍有感覺的能力。

當政策強調防跌、防失智、防失能時，也應多問：我們有沒有同時防止長者心靈的枯萎與尊嚴的失落？高齡社會的安全網，不應只由床位、補助與服務時數組成，也應容得下一首歌、一場聚會、一段回憶，以及幾個錯音之後，眾人仍報以微笑的愛。

真正支撐我們走下去的，不再是名片上的董事長，而是一副還能感受世界的身體，一顆仍願意回應生活的心；示意圖。（資料照）真正支撐我們走下去的，不再是名片上的董事長，而是一副還能感受世界的身體，一顆仍願意回應生活的心；示意圖。（資料照）桐花會落，曲終人會散，期待明年再聚：年紀漸長後，真正支撐我們走下去的，不再是名片上的董事長，而是一副還能感受世界的身體，一顆仍願意回應生活的心，一些可以一起笑、一起聽、一起安靜相處的人。這樣的健康，才是高齡醫動養最深的答案。

（作者為輔仁大學商學研究所博士候選人、社團法人居家健康關懷公益協會副理事長、社團法人台灣高齡醫動養學會副秘書長）

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