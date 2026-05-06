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法操》【司想評論】媽媽從小沒有照顧過他，什麼情況下法可免除扶養義務？

法操FOLLAW

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2026/05/06 08:30

法操司想傳媒

阿雄3歲時父母離婚，此後母親便音訊全無，長達30多年未曾履行任何扶養責任。（取自貼文）阿雄3歲時父母離婚，此後母親便音訊全無，長達30多年未曾履行任何扶養責任。（取自貼文）孝順為傳統美德，養兒防老更是多數老一輩人的觀念，父母養育我們成人長大，在他們年邁時換我們扶養、照顧他們可說是當然，但如果父母在小時候就對子女不聞不問，換子女長大後；父母年邁時，可以反過來請求字女扶養嗎？

近期有則新聞報導指出，男子阿雄自幼成長環境艱困，1歲多時母親即未再照顧，由父親一邊開計程車一邊撫養，但因車上帶著孩子影響生意，生活更加不易，後來改由阿嬤帶回南投照顧數年。阿雄3歲時父母離婚，此後母親便音訊全無，長達30多年未曾履行任何扶養責任。

近年來，母親入住康復之家，幾乎沒有收入來源，社工認為子女依法仍有扶養義務。然而，母親則表示由其弟弟負責照顧即可。面對突如其來的扶養要求，阿雄向法院聲請免除對母親的扶養義務。

扶養義務的必要

從制度目的來看，扶養是為了保障那些無法依靠自身能力維持生活的人，使其能透過家人支持而不致陷入生存困境。因此，如果一個人其實具備自立生活的能力，或並未達到無法維生的程度，就未必符合受扶養的條件。

同樣地，法律也會考量扶養義務人的處境。如果要求扶養反而會讓負擔的一方陷入經濟困難，甚至影響基本生活，那麼這樣的扶養義務也可能被減輕或免除，這些原則在我國民法第1117條第1項與第1118條中都有明文規定。

我國民法第1118條之1於民國99年修正後明確規定，如果父母曾有虐待子女，或長期未履行扶養責任等情形，導致日後反過來要求子女負擔扶養義務顯失公平，子女可以向法院聲請減輕其扶養責任。

若情節特別嚴重，例如長期遺棄、完全未盡撫育義務等，法院甚至可以裁定免除子女的扶養義務。這項規定的重點在於透過法律機制回應現實中的不公平狀況，避免讓曾經被忽視或傷害的子女，在多年後仍需承擔不合理的扶養負擔。

本起案件，法院審理後認為，母親長期未盡扶養責任，對阿雄的成長與生活未有任何貢獻，雙方親情關係薄弱，若再要求阿雄負擔扶養義務，顯失公平，最終裁定免除其扶養義務。

本文經授權轉載自法操【司想評論】媽媽從小沒有照顧過他，什麼情況下法可免除扶養義務？

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