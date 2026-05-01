自由開講》勞動節全民放假，為何成了教師被質疑的理由？

◎ 潘威佑

勞動節今年正式成為國定假日，全國同步放假，本來是一項讓社會整體能夠共同休息的安排，卻被部分媒體操作對教師群體的質疑。從「老師為什麼也放假」到「家長反而更累」，甚至扯到「這樣誰還敢生小孩」，這樣的說法不只離題，還暴露出對政策誤解與價值觀的錯置。當一個已經明確修法的規範，還被拿舊標準反覆檢視，甚至轉化成對立，問題就不只是意見不同，而是刻意模糊事實。

全教總與跨黨派立委推動下，勞動節在今年成為全民休假的國家假日。（資料照）過去的勞動節，是以勞工為主體設計的休假日。

現在它已經是國定假日。既然是國定假日，本來就不再分你是勞工、公務員還是教師，而是全體社會一起休息。這是制度上的改變，不是誰「多拿了一天」。如果還停留在「老師憑什麼放假」的邏輯，等於是拒絕承認制度已經調整，卻又用錯誤理解來批評他人。這種討論方式，不只站不住腳，也讓公共對話變得廉價。

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甚至有些把焦點轉成「孩子變成負擔」。還有年輕夫妻說「難得可以輕鬆一下，現在還要顧小孩」、「這樣誰還想生」這種說法看似在談壓力，實際上卻是在把育兒責任往外推。難道孩子的照顧，本來就應該仰賴學校替代？一旦孩子回到家庭，就變成問題？如果社會逐漸接受這種邏輯，那才是真正的危機。教育從來不是替代家庭，而是協力；把假期視為壓力，而不是與孩子相處的機會，這樣的價值觀，才值得被嚴肅檢討。

再看教師節，同樣是國定假日，勞工也會一起放假，當時卻沒有人質疑「為什麼勞工也能休」。為什麼輪到勞動節，就出現完全不同的標準？這不是矛盾，而是認知選擇性地被放大。當議題被刻意引導成「誰佔便宜」，就很容易製造對立，也讓政策本身被扭曲。在資訊快速流動的環境下，這類情緒性說法往往比事實更容易擴散，甚至成為攻擊執政團隊的工具。

教師節同樣是國定假日，勞工也一起放假，當時卻沒有人質疑「為什麼勞工也能休」。圖為老師上課示意圖。（資料照）從公民教育的角度來看，這次爭議其實是一個警訊。

政策在變，公民的理解能力應該跟著提升，不是停留在舊框架裡反射性批評。當假期成為全民共享的安排，社會真正該問的，不是誰不該放假，這樣如何讓生活更有品質、讓家庭關係更緊密。更重要是讓這樣的政策回到原本的初衷，成為促進休息、強化家庭連結的契機，讓社會累積更多理解與信任。



（作者為社團法人台灣教師聯盟理事長）

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