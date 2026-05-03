自由開講》馬鈴薯進口調整 從管制走向精準管理的制度升級

◎ 陳琪

政府近期調整對美國加工馬鈴薯的進口規範，取消過去發芽超過5毫米即整批退運的作法，改採邊境攔截後由加工端逐顆剔除不良品，並以龍葵鹼低於200PPM作為安全標準。在每年進口量達數億顆的規模下，此一政策轉變，反映的並非單純放寬，而是從傳統管制模式邁向更精細化、科學化管理的重要一步。

政府近期調整對美國加工馬鈴薯的進口規範，取消過去發芽超過5毫米即整批退運的作法，改採邊境攔截後由加工端逐顆剔除不良品。（資料照）這項調整具有正面意義。過去以整批退運為主的方式，雖然風險控管直接，但也可能造成資源浪費與貿易成本上升。如今改為分級處理與後端篩選，讓制度更具彈性，也更貼近國際食品安全管理趨勢。這代表政府已從「單一標準」進一步轉向「風險導向」的治理模式，是食品安全制度成熟的重要展現。

同時，此政策也體現政府對產業能力的信任與引導。透過將部分檢驗責任延伸至加工端，鼓勵業者建立更完善的品質管理流程，有助於提升整體產業標準。當業者從被動接受檢查轉為主動管理品質，長期將有助於食品安全體系的穩定運作。

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當然，在實務執行上，進口量龐大確實對檢驗能力提出挑戰，但這同時也是制度升級的契機。政府可持續強化分級抽驗機制，透過風險評估與數據分析，將資源集中於高風險批次，提升檢驗效率與精準度。這樣的做法，不僅能維持安全標準，也能避免不必要的行政負擔。

科技應用將是未來的重要方向。導入影像辨識、光譜分析等檢測技術，可大幅提升篩選效率與準確性；示意圖。（圖取自freepik）此外，科技應用將是未來的重要方向。導入影像辨識、光譜分析等檢測技術，可大幅提升篩選效率與準確性。在高量體進口環境下，透過科技輔助，不僅能降低人力負擔，也能提升整體管理品質，讓制度更具可持續性。在監管機制方面，政府已具備一定基礎，例如抽驗制度與稽核流程，未來可進一步強化業者自主管理與定期查核，形成「政府監督＋業者自律」的雙軌體系。這種合作模式，有助於在保障安全的同時，維持市場運作效率。

資訊透明也是制度成功的關鍵。透過定期公布抽驗結果與管理成效，讓社會大眾了解實際風險狀況，有助於建立信任。當制度運作被看見，政策調整也更容易被理解與支持。

這項政策不應被視為單純放寬，而是食品安全治理從高強度管制，走向高精度管理的重要轉型。在全球供應鏈日益緊密的環境下，台灣能夠在確保安全的前提下調整制度，顯示治理能力正逐步提升。最後，關鍵在於如何建立一套能隨環境變化持續優化的管理體系。只要政府持續強化檢驗能力、善用科技工具並維持制度透明，這樣的政策調整將不僅能兼顧食品安全，也能提升整體產業競爭力，形成正向循環。

（作者從事自由業）

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