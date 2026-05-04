自由開講》善意的假面 脅迫的真相：從專機航線事件看中共的國際操控術

◎ 郭索

近日傳出我國總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼的行程，因飛越航線突遭撤銷而被迫取消。根據我方與友方掌握情資，原先同意我國元首專機飛越其飛航情報區的塞席爾、馬達加斯加、模里西斯三國，在極短時間內同步變更立場，臨時撤銷飛越許可。此舉不僅導致外交行程被迫中止，更在國際航空實務上引發高度關注，因為此類臨時取消，已經遠遠超出一般技術或安全因素所能解釋的範疇。

我國總統原訂出訪非洲友邦史瓦帝尼的行程，因飛越航線突遭撤銷而被迫取消。（資料照）依據國際民航組織 所建立的國際運作慣例，各國雖然對其飛航情報區擁有主權裁量權，但飛越許可一旦核准，極少在無重大安全疑慮下臨時撤回。原因在於長程飛行涉及燃油計算、備降機場與航路配置，任何突發變更都可能對飛航安全造成實質風險。因此，此次事件的關鍵不在於「是否有權拒絕」，而在於「為何在最後一刻集體撤銷」，這才是國際社會應正視的核心問題。

若從國際政治脈絡觀察，這種多國同步、毫無預警的決策轉向，更符合外部強權介入的典型特徵。

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中國長期透過債務重組、基礎建設投資與金融融資，對部分發展中國家建立高度依賴關係。一旦涉及其核心政治利益，便透過「經濟利益」轉化為「政治壓力」，迫使相關國家改變原有立場。若此次確如情資所示，以債務豁免、融資中止甚至制裁威脅作為交換條件，則此舉已非單純外交協商，而是典型的經濟脅迫行為。

這種「言語釋善、行動施壓」的雙軌策略，本質上並非和平，而是更精緻化的認知作戰與國際壓迫手段。（歐新社檔案照）更值得警惕的是，這種操作往往與表面上的「善意敘事」形成強烈反差。國民黨主席鄭麗文日前赴中，並與中共總書記習近平會面後，對外傳遞所謂「交流善意」與「和平氛圍」。然而現實卻是，在台灣實際進行國際外交行動之際，卻遭遇更高強度的打壓與封鎖。這種「言語釋善、行動施壓」的雙軌策略，本質上並非和平，而是更精緻化的認知作戰與國際壓迫手段。

此事件的衝擊不應僅限於兩岸對立視角，而應提升至國際制度層級來審視。

當飛航這類高度依賴規則穩定與技術中立的領域，都可以被政治力量任意扭曲時，受影響的不只是台灣，而是整體國際航空安全與制度信任。今日可以因政治壓力撤銷元首專機航權，明日亦可能波及商業航班、國際救援甚至人道運輸，最終侵蝕的是全球共同依賴的運作秩序。

今日可以因政治壓力撤銷元首專機航權，明日亦可能波及商業航班、國際救援甚至人道運輸；示意圖。（資料照）台灣社會更應看清一個現實：所謂的「善意」若無制度保障與行為驗證，終究只是包裹壓迫的糖衣。面對以經濟實力轉化為政治控制的手段，唯有強化自身實力、深化與理念相近國家的合作，並持續揭露此類操作的本質，才能避免在國際舞台上被邊緣化甚至被迫沉默。

當飛航安全都能被拿來交換政治利益時，這已不是單一事件，而是一個正在成形的危險常態。

編註︰賴總統在外交虛實戰術掩護下突破封鎖，已於5月2日成功抵達史瓦帝尼。

（作者為自由評論者）

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