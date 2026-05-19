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自由開講》電子煙進國小班級 政府不能只靠老師防堵

2026/05/19 09:00

◎ 再米

國小班級出現電子煙，老師發現多名學生持有，學校已依程序通報處置。這則新聞令人錯愕，但焦點不該停在孩子「怎麼會這樣」。電子煙既被法律全面禁止，仍能走到國小生手上，更應追問來源，以及校園、家庭與地方主管機關的處理是否連成一套。

電子煙既被法律全面禁止，仍能走到國小生手上，更應追問來源，以及校園、家庭與地方主管機關的處理是否連成一套:示意圖。（國健署提供）電子煙既被法律全面禁止，仍能走到國小生手上，更應追問來源，以及校園、家庭與地方主管機關的處理是否連成一套:示意圖。（國健署提供）電子煙不是一般校規違規。現行菸害防制法禁止製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用電子煙，使用也在禁止範圍內。學校發現後，應通報、輔導並安排戒菸教育；但若處置只停在學生個人，防制效果就會打折

老師是最早看見現場的人，卻不該成為唯一承擔者。國小生能取得電子煙，可能來自同儕轉手、成人代購、校外商家或網路販售。這些環節都超出導師靠班級經營能處理的範圍；只要求老師再宣導一次，就是把本該由制度處理的問題丟回教室。

地方教育與衛生單位應把通報變成後續行動。通報之後，要追查來源，確認是否有人供應給未成年人，也要檢視校園周邊與線上販售情形。家長告知、學生輔導與戒菸教育，也應接續完成，讓每一次通報都能帶出後續處置。

國小電子煙事件不只是校園秩序問題，而是未成年人保護能否貫通的考驗；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照，桃園市教育局提供）國小電子煙事件不只是校園秩序問題，而是未成年人保護能否貫通的考驗；示意圖，圖中人物與本文無關。（資料照，桃園市教育局提供）家長不能等到學校通知才驚覺。電子煙外型常不像傳統菸品，又可能以香味、同儕流行或社群資訊包裝，孩子未必理解健康與法律風險。家庭需要辨識能力，也需要和學校合作；責備孩子容易，陪他離開誘惑才是更難的功課。

國小電子煙事件不只是校園秩序問題，而是未成年人保護能否貫通的考驗。孩子要輔導，來源要查清，違法供應要處理，家長也要被納入。別讓老師在教室裡獨自擋煙霧，政府也要查清校園外的來源

（作者為退休人士）

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