自由開講》經濟已脫中 一中框架制度化？ 國民黨邊緣化？

◎ 朱孟庠

台灣與中國經濟結構早已脫鉤 ，習近平即便給了「十項惠台措施」，依然是糖衣毒藥的坑台，台灣人清楚，這是政治統戰而非純粹的經貿交流；反觀習近平的操作，是誤判台灣民意，圖謀「一中框架」制度化，只會讓國國民黨提早泡沫化。

中共想打台灣牌，國民黨便成為中共「灰色作戰」的奇兵，當然美國也不是吃素的，台灣是美國第一島鏈核心，中共對台的統戰滲透，美國都一清二楚，美對台情報戰是下足功夫的，親中政客莫犯傻。

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川、習會前 驗證最大在野黨是跟著「中國敘事」論調

國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平於今年4月10日會面後，中共發布「十項惠台措施」。（美聯社檔案照）習、鄭會前為什麼晾著鄭麗文等一小時？就是秀給美國人看：最大在野黨已是我養的一隻犬，我叫牠做什麼，牠就做什麼，叫牠擋軍購就擋軍購…叫黨主席來聽任務，她就來，驗證最大在野黨是跟著「中國敘事」論調，習近平提出「統一的多元民族國家」，是換個漂亮說法的「一中框架」，五月川、習會前先壓川普聲勢，圖將「一中框架」制度化。

中共透過國民黨圖將「一中框架」制度化

習見鄭的政治目的，像如來佛給孫悟空套上緊箍咒，習要在台灣頭上套個「一中」緊箍咒，先從國民黨下手。中、美對峙升高，川、習會前，國民黨獻上迎合台灣問題是中國內政，配合「中國敘事」之投名狀，具體內容是擋軍購案與修改軍購條例；推動「九二共識」與「反台獨」入黨章。

習交任務於鄭，要國民黨於全代會通過「一中框架」與「九二共識」入黨綱，讓未來的黨主席都須遵循，當然也要有些餌，然瞧瞧鄭、習會有大商賈跟進？經濟下行的中國想圖謀政治一中，難。自二○一八年川普第一任總統，將中、美產業經濟已與中國脫鉤。

政治一中是肖想

切開後，至今AI產業爆發，台灣和美國的經濟緊密相連，欣欣向榮，台、美股市一體連動，美國半導體、那斯達克指數，及相關的產業巨頭趨勢才是台灣經濟連氣，反觀台灣在中國的投資已萎縮至個位數，連「中概股」都已成為歷史名詞，經濟脫鉤、利益脫鉤，政治的「一中框架」就是中共虛妄的幻想。

中共正以「灰色作戰」想從內部擊垮台灣

今天中共的棋子就剩下國、眾兩黨，這股「紅色力量」是習近平手上唯一對抗美國的一張王牌。就在鄭、習會時，國民黨立委竟配合全員缺席國防特別條例協商。對美軍購牽涉的是台灣國防的「世代差異」，軍備進入一個新的、跨世代的整合，相對中國就可能必須提升十倍的支出，才有相應的力量犯台，故中共正以「灰色作戰」想從內部擊垮台灣。

「國防特別條例草案」於4月27日召開第三度協商，朝野對預算上限仍無交集，僅開一小時許就散會。（資料照）漠視美國決心 國民黨擋軍購逆民意

然軍購被擋，美方破例展延至五月底，更先行墊付簽約金，美國戰爭部（五角大廈）國防安全合作局（DSCA）動用其可控資金，先行墊付台灣與合約商（洛克希德馬丁）簽約所需的準備經費，可見美國守護台灣的決心有多強。台灣當然是跟著美國，只有實力才能換和平！

習近平也清楚美、中實力的差距有多大，但習還是犯錯，儘管鄭麗文甘為犬馬，甘之如飴的磕頭行，把台灣踩在腳底下，拿台灣安全作為「伴手禮」，作聽命以「中國敘事」的「一中框架」之表述，但就是在習如此刻意的操作下，國民黨擋軍購、狠踩美國痛腳、挖川普牆腳，皆是逆潮流、民意而行。「一中框架」若入其黨綱，國民黨紅統化是自取滅亡。

美國戰爭部國防安全合作局（DSCA）動用其可控資金，先行墊付台灣與合約商（洛克希德馬丁）簽約所需的準備經費。（路透檔案照）（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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