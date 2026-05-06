自由開講》當偏見凌駕專業 把盟友當敵人的戰略錯亂

◎ 蕭惟欣

軍隊的本質，在於以紀律承載國家安全，以專業支撐戰略判斷。然而，連長辱罵台日混血役男事件所揭示的，已非粗鄙言詞可概括，而是認知錯置與領導失格的具體展現。當基層指揮官將歷史情緒轉化為現實敵意，並投射於部屬身上，這不僅是個人修養問題，更是對軍事專業的根本背離。

一名台日混血役男，在位於宜蘭的陸軍第六軍團153旅金六結，被軍中連長以「死日本鬼子」等歧視字眼辱罵、體罰等不當行為，引發各界關注。（圖擷取自Google地圖）事實上，當前區域安全架構早已重組。日本在印太戰略中，扮演牽制中共軍事擴張的關鍵角色，與台灣在安全利益上高度重疊。無論海上交通線維護、區域穩定，乃至潛在協同應變，日本皆屬不可忽視的重要夥伴。在此現實下，仍以過時標籤進行敵意投射，不只是錯誤判斷，更是對國家安全認知的嚴重扭曲。將日本視為敵對對象的思維，若存在於現役幹部體系之中，將直接干擾對區域安全態勢之判讀，甚至在台日兩國聯合應變情境中導致錯誤決策，已屬不可忽視的潛在國安風險。

問題的嚴重性，在於這種偏差並非停留於個人觀點，而是透過權力結構被具體實踐。當連長反覆以帶有族群羞辱意味的語言攻擊特定官兵，並透過命令強化羞辱效果，其行為已非情緒失控，而是將偏見轉化為管理手段。這種作為，本質上是將部隊帶入錯誤的敵我敘事，使內部關係被對立邏輯取代，直接侵蝕信任基礎與作戰凝聚力。

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這種作為，本質上是將部隊帶入錯誤的敵我敘事，使內部關係被對立邏輯取代，直接侵蝕信任基礎與作戰凝聚力；示意圖。（資料照，取自陸軍司令部FB）



更關鍵的是，將歷史仇恨無差別延伸至當代，反映的並非愛國，而是對現實國際關係的錯誤理解。歷史的功能在於理解與反思，而非作為製造敵意的工具。若無法區分歷史情境與當代戰略，甚至將過去對立情緒直接套用於今日國安環境，這樣的認知基礎，已不足以支撐任何嚴肅的軍事決策，更不應存在於指揮鏈之中。

國軍近年強調現代化與專業化，軍隊的強大，不僅來自武器裝備，更來自正確的戰略理解與對人基本尊重。當仇恨取代理性、偏見凌駕專業，被削弱的將不只是紀律，而是整體國防的根基！

（作者為文字工作者）

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