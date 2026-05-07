自由開講》安全之名 誰的安全？從公館圓環再思人本交通

◎ 彭軍皓

臺北市政府推動公館圓環改造，以「安全是唯一考量」、「安全不能等」及「人本交通」為核心論述；圖為公館圓環拆除作業開始前視察地下道填平工程。（北市府提供）去年9月13日深夜，四百多名市民聚集公館圓環，試圖守護這座承載共同記憶與公共價值的交通設施。有人堅持到最後，有人唱著〈末班車〉，有人淚流滿面，更多的是夏夜的汗水。當工程車開始將沙土傾倒進車行地下道時，圓環的命運已定，也象徵著一場尚未充分討論的公共議題被倉促結束。

臺北市政府推動公館圓環改造，以「安全是唯一考量」、「安全不能等」及「人本交通」為核心論述。這樣的論述是否過於簡化人本交通？安全重要，但若只看事故數量，忽略多元的用路需求，可能陷入技術理性主導的治理盲點。根據市府資料，原公館圓環長年是臺北市交通事故熱點，連續多年居於肇事傷亡路口之首。事故主因多與車輛變換車道、未保持安全距離及左轉未依規定行駛有關，汽機車混流與高比例的機車使用，使路口動線更為複雜。市府認為將圓環改為號誌化的四岔正交路口，可望降低約六成的事故風險。

統計顯示，路口完工後短短七個月內即發生三十三起A2等級事故，多集中於傍晚通勤尖峰時段；4月13日公館圓環發生公車撞機車的交通事故。（資料照，民眾提供）然而，改造後的實際情況仍需檢視。近期統計顯示，路口完工後短短七個月內即發生三十三起A2等級事故，多集中於傍晚通勤尖峰時段。事故型態以側撞與追撞為主，通常與車道變換及動線交織有關。更值得注意的是，大多數事故發生於晴天且光線充足的情況下，顯示問題並非源自環境因素，而可能與路口設計有關。這些現象提醒我們，交通安全不僅是工程技術問題，更涉及空間設計與使用者行為的互動關係。若新的路型仍使駕駛人難以判讀行車動線，或造成公車專用道、左轉車流與一般車流之間的交織，則安全效益未必能如預期實現。

本案顯示政策形成過程中，跨機關與跨領域溝通不足，替代方案討論不夠充分，決策過程需強化公共參與與資訊透明。當「安全」成為政策唯一正當性來源時，其他城市價值易被忽視，削弱市民對公共決策的信任。真正的人本交通，不僅降低事故數字，更是一種整合都市治理的理念，涵蓋安全性、可理解性、公平性、公共性與永續性，並保有城市的韌性，以應對未來的不確定性及多元需求。透過標線與號誌優化、交通教育、分流設計及參與式規劃等漸進式策略，或許能在不大幅興建基礎設施的情況下，改善交通安全並保留城市歷史紋理。

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這不僅是一場關於交通工程的辯論，更是一個關於「誰有權決定這個城市」的深層提問；公館圓環拆除後的基隆路與羅斯福路正交路口。（資料照）公館圓環雖已不復存在，但它所引發的討論不應停止。這不僅是一場關於交通工程的辯論，更是一個關於「誰有權決定這個城市」的深層提問。當城市發展面臨安全、效率與記憶之間的抉擇時，唯有透過更開放多元的公共對話，才能真正實現以人為本的都市願景。城市的未來，不應由單一聲音決定。公館圓環的故事提醒我們，安全固然重要，但唯有在尊重歷史、傾聽民意與追求永續的前提下，人本交通的理想才能真正落實。

（作者為國立臺灣大學建築與城鄉研究所碩士生）

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