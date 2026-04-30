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自由開講》「430國際不打小孩日」提醒國人-文明社會應拒絕任何形式的體罰！

2026/04/30 15:00

◎ 姚孟昌

4月30日是「國際不打小孩日」（International Spank Out Day）。此日倡議源於1998年的美國，旨於宣導反體罰、尊重兒童人權，鼓勵家長以說理方式取代暴力，並呼籲全社會支持正向教養。

以「教養之名」打小孩的事，自古以來中外皆然；「愛心小手」示意圖。（資料照）以「教養之名」打小孩的事，自古以來中外皆然；「愛心小手」示意圖。（資料照）以「教養之名」打小孩的事，自古以來中外皆然。華人說：「棒頭出孝子、不打不成器。」舊約聖經說： 「不忍用杖打兒子的，是恨惡他；疼愛兒子的，隨時管教；杖打和責備能加增智慧、放縱的兒子使母親羞愧。」打小孩似乎天經地義，30歲以上的台灣人都有從小被打的普遍經驗。既然如此，為何要倡議不打小孩？

教育專家強調，小孩是要被管教的，但大人不能用打罵來代表管教。研究顯示，體罰容易導致孩子變得焦慮、抑鬱、攻擊性強、自尊低落。專家建議以「溫和而堅定」的教養代替體罰，重點在於情緒管理、事前溝通規則、即時引導，而非肉體懲罰。

長期打罵除了造成孩子恐懼、焦慮、憂鬱外，也會讓孩子以為暴力是可接受的行為。（取自人本教育基金會）長期打罵除了造成孩子恐懼、焦慮、憂鬱外，也會讓孩子以為暴力是可接受的行為。（取自人本教育基金會）打小孩帶來的負面影響與風險極大。長期打罵除了造成孩子恐懼、焦慮、憂鬱外，也會讓孩子以為暴力是可接受的行為，於是有樣學樣，在學校霸凌其他孩子。體罰更會增加兒虐風險，造出孩子與父母師長關係緊張、破壞信任。

2006年12月12日，立法院三讀通過《教育基本法》第8條及第15條修正案，隨後在2006年12月27日由總統公佈，正式將「零體罰條款」納入法制。明確禁止學校對學生進行身體上的處罰。根據教育部定義，禁止的體罰包括「因管教目的，對學生身體施加強制力，造成身體侵害」的行為（如罰跪、半蹲、被打巴掌等）。

兒童確實需要管教，體罰卻是將兒童看如牲口奴隸，這是對教育的最大扭曲；示意圖。（取自freepik）兒童確實需要管教，體罰卻是將兒童看如牲口奴隸，這是對教育的最大扭曲；示意圖。（取自freepik）台灣在2006年即已進入「零體罰世紀」，但仍不時傳出校園有體罰案例。甚至還有人說校園中沒體罰就無法管教，因為沒體罰所以造成校園失序、兒童失教，這些都是極為錯誤的說法。兒童確實需要管教，體罰卻是將兒童看如牲口奴隸，這是對教育的最大扭曲。

無可否認的是有不少台灣人迷信鞭打的功能。而今更有立法委員要將廢除100多年的鞭刑重新恢復的主張，甚至還有許多學者、意見領袖贊同。如此更彰顯「國際不打小孩日」的重要性。不打小孩，就是要棄絕一切型式的體罰。若小孩都不能打了，更何況大人？

鞭打是對人性尊嚴的最大冒犯，文明人民絕不容許國家或任何人可以鞭打他人；示意圖。（法新社檔案照）鞭打是對人性尊嚴的最大冒犯，文明人民絕不容許國家或任何人可以鞭打他人；示意圖。（法新社檔案照）當「鞭刑公投」似已如箭在弦之際，「國際不打小孩日」使人銘記-鞭打是對人性尊嚴的最大冒犯，文明人民絕不容許國家或任何人可以鞭打他人。

（作者為大學教師）

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