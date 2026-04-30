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林修民 半導體看天下》DRAM的未來跟AI熱潮密不可分，不應該視為景氣循環股

最近龍蝦橫空出世，又帶來一波新的記憶體與先進CPU的缺貨，只要這種硬體的供應永遠趕不上最終使用者的需求，而再加上多年來的記憶體寡佔導致新加入業者的門檻極高，這些都會加惡化短時間之內記憶體供需失衡，因此、只要AI熱潮不退，DRAM目前不應該視為景氣循環股。
林修民

林修民

2026/04/30 21:00

◎ 林修民

以DRAM為首的記憶體產業未來的發展及最近幾個月來引起的全球的矚目，多空交戰引起了激烈的討論。但筆者認為這一波記憶體的變化不能跟過去30年一樣視為是景氣的波動，而是像散熱電源族群一樣的產業生態性變化，進而重新評斷記憶體相關的族群。

為什麼DRAM常常被視為景氣循環股？

以DRAM為首的記憶體產業，最近幾個月股價多空交戰，引發全球的矚目。（彭博檔案照）以DRAM為首的記憶體產業，最近幾個月股價多空交戰，引發全球的矚目。（彭博檔案照）我們先來探討景氣循環股是什麼東西！他的對照組被稱為成長股，兩者的差別是在於產業的需求，是不是已經達到飽和？在需求不斷成長的情況底下，吸引更多的業者加入，等到達到市場的飽和點之後，成長股就會轉換成景氣循環股。

以DRAM為例

過去的30年中，DRAM的確常常被認為是景氣循環股，財訊謝金河董事長曾經在自己的節目中提到：他在1990年初期時曾經買過股價三位數的華邦，那時候就是一個證明當年的記憶體是成長股，而不是景氣循環股

1995年的Windows 95是一個重要的轉折

還記得1995年以前的年代，當時還是指令型的DOS作業系統的輸入介面，電腦的需求對於圖形處理的渴望非常強大，導致電腦硬體只要有一點點的更新加速，馬上就會被軟體的需求給吃光，當時的記憶體的確供不應求，所以被視為是成長股，這就解釋了上述謝董事長所看到的現象。

但進了兩千年以後，雖然有互聯網，或者是手機的應用出現，但畢竟這些都是吃電池的，對於功耗的消耗非常在意，導致它不可能產生大量運算的需求，這個時候包含硬體的運算以及記憶體的容量都沒有辦法像過去10年以前有大幅的增長。

林修民 半導體看天下》DRAM的未來跟AI熱潮密不可分，不應該視為景氣循環股1990年初期時股價三位數的華邦，證明當年的記憶體是成長股，而不是景氣循環股。（資料照）
受限於需求大幅放緩但是供給的業者又眾多，這時候的記憶體業就轉換成循環股，這就是為什麼現在許多人認為記憶體雖然仍然是目前AI浪潮中不可或缺的關鍵元件，仍然應該被視為像航運一樣的景氣循環，而不是像其他電源或散熱一樣擁有極高的本益比。最主要原因是他們都以過去30年内的現象作為參考。

30年的景氣循環下淘汰 形成了DRAM三家寡佔的局面

1968年IBM發明DRAM之後，我們可以看到下圖1970年時全球業者只有9家，因為利潤豐厚，吸引的大量全球的業者加入，到1980年代時，到達全球最高峰，共有35家業者投入DRAM的生產。

這35家的業者幾乎都是歐美業者，但隨著日本的業者加入，日本業者把歐美的廠商打得滿地找牙，1990時減少到20家，隨後DRAM的業者持續減少，直到2020年形成三星、海力士與美光三家寡佔的全球的局面到現在。

而這現在主宰的前三家也是透過不斷地合併其他業者，大家可以看到下圖從早期前三大的業者，只佔全球市佔的30%，到現在的高達90%以上，證明了現在DRAM就是一個高度寡佔的局面。

記憶體產業變化，1970年時全球業者有9家，目前形成三家寡佔局面。（作者提供）記憶體產業變化，1970年時全球業者有9家，目前形成三家寡佔局面。（作者提供）但目前AI的需求頗類似之前Windows95發明前的狀況

目前AI的硬體雖然每次比上一代進步頗多，如果以輝達為例，每次新推出的AI晶片，也透過台積電的幫忙-先進封裝導致高頻寬記憶體HBM容量與速度都可以大增，可是在這種情況底下，每推出一代新的產品，還是很快就會被AI的大語言模型的需求給用完。

這導致新的記憶體壓縮技術，例如Google所提出的TurboQuant來幫忙減少記憶體的使用量，目的就是在同樣的實體DRAM容量底下，能夠跑出更好的效能。

AI Agent的出現又替記憶體缺少情況火上加油

最近龍蝦橫空出世，又帶來一波新的記憶體與先進CPU的缺貨，只要這種硬體的供應永遠趕不上最終使用者的需求，而再加上多年來的記憶體寡佔導致新加入業者的門檻極高，這些都會加惡化短時間之內記憶體供需失衡，因此、只要AI熱潮不退，DRAM目前不應該視為景氣循環股。

龍蝦橫空出世，又帶來一波新的記憶體與先進CPU的缺貨。（路透檔案照）龍蝦橫空出世，又帶來一波新的記憶體與先進CPU的缺貨。（路透檔案照） （作者為科技專欄作家）

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