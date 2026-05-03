自由開講》教育系統的設計，決定了社會的階級面貌

◎ 褚天安

看到明星高中校長退休後轉任私校的「公立信譽」與「品牌轉移」現象，這些在公立體系栽培多年、形象鮮明的領導者，帶著一身行政武藝轉身成為私中的招生金字招牌，我不禁想起兩百年前普魯士人的「天才設計」。

明星高中校長退休後轉任私校，圖為北一女中校長陳智源。（資料照）普魯士的義務教育（Allgemeine Schulpflicht）使國家在18世紀快速崛起，當時所謂「普魯士小學教師贏得了普法戰爭」的說法，引發各國爭相仿效。其本意是將國民訓練成服從的士兵與勤奮的工人，並精準篩選極少數精英進入文科中學。這種「分流邏輯」運作了兩世紀，在台灣依舊神采奕奕。差別僅在於：以前是國家在分流，現在是資本市場接棒。

公立明星高中 應是國民教育公共資產

這種轉任生態在同樣承襲普魯士鋼骨的日本，被尖銳地稱為「天下り」（從天而降），隱含著對官僚體系與民間利益輸送的批判。但在台灣，這卻被美化為一種職場生涯的華麗轉身，是一種本事。本質上，這並非個人能力的突變，而是「精英場域」的無縫接軌，社會學家布希亞若還在世，或許會點根菸說：這不過是「文化資本」在不同口袋間的流轉罷了。

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公立明星高中本應是國民教育的公共資產，是用公眾納稅錢打造的「文化國家」（Kulturstaat）。然而，當這些代表公共性的指標人物，轉向以學費門檻構築的私有市場時，我們看到的不是教育理想的擴散，而是階級堡壘的加固，哲學家桑德爾批判的「優才傲慢」在此展露無遺——當校長們在公私立之間無摩擦地滑動，實際上是在鼓勵一種「避險式領導」，去服務最不需要擔心的學生，掌管資源最飽滿的校園。

反觀日本，即便同樣面臨普魯士體系的僵化，卻仍能在社會毛細孔中保留了驚人的人才多樣性。那是因為除了學歷，他們還有深厚的職人文化與純粹的「部活動」作為排壓閥，讓人在標籤之外，還能擁有對某種技藝一生懸命的尊嚴。

台灣教育 考試分數為唯一篩選依據

台灣的教育結合了科舉傳統，將各種升學考試分數作為唯一的篩選依據。（資料照）相比之下，台灣的教育想像似乎越活越狹窄，當我們結合了科舉傳統，固執地將考試分數作為唯一的篩選依據，並將問題全丟給「數字錢途」時，教育便不再是翻轉命運的幫手，而成了代代傳承優勢的推手。或許我們該給普魯士人掌聲，他們的設計太成功了，成功到兩百年後，我們仍樂此不疲地玩著標籤遊戲，理所當然地將公共資源私有化，卻忘了在單一的色塊之外，社會本該有更豐富的風景。

（作者為高中退休教師、博物學方法推廣者）

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